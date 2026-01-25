W skrócie Ambasador USA w Polsce Thomas Rose zapewnił, że Donald Trump jest "największym przyjacielem" Polski i docenia jej wkład w NATO oraz misje w Iraku i Afganistanie.

Wypowiedź Donalda Trumpa, dotycząca działań sojuszników w Afganistanie, wzbudziła oburzenie wśród światowych liderów, w tym premiera Wielkiej Brytanii, prezydenta Francji i premier Włoch.

Biały Dom odniósł się do wywołanej burzy, a sam Trump niespodziewanie podkreślił odwagę żołnierzy z Wielkiej Brytanii i siłę więzi pomiędzy wojskami brytyjskimi i amerykańskimi.

"Polska nie ma większego przyjaciela niż prezydent Trump" - napisał w niedzielę w serwisie X ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Thomas Rose.

Jak podkreślił, prezydent USA "wielokrotnie podkreślał on swój głęboki szacunek dla poświęcenia Polski i jej niezachwianego zaangażowania w Sojusz Północnoatlantycki, w tym solidarności i służby u boku sojuszników wIraku i Afganistanie".

Ambasador USA zwrócił się do polskich polityków. "Wszyscy ich cenimy"

"Ten dorobek jest szanowany i podziwiany przez wszystkich Amerykanów, a my wszyscy cenimy wspaniałych polskich przywódców prezydenta Karola Nawrockiego oraz premiera Donalda Tuska" - dodał dyplomata.

Rose zaznaczył, że "nasza wspólna siła nadal opiera się na wzajemnym szacunku, który czyni Sojusz wspaniałym i wyjątkowym - i ta zasada pozostanie w centrum uwagi!". "Możecie na to liczyć" - dodał ambasador.

Burza po słowach Trumpa. Sojusznicy zareagowali

W czwartek Trump powiedział w rozmowie z telewizją Fox News, że Stany Zjednoczone nigdy nie potrzebowały pomocy NATO i "nigdy tak naprawdę o nic nie prosiły" sojuszników. - Wiecie, powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu albo Sudanu, i tak zrobili. Pozostali trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu - dodał amerykański przywódca.

Ta wypowiedź wywołała falę oburzenia m.in. w Wielkiej Brytanii. Premier tego kraju Keir Starmer powiedział, że uwagi prezydenta USA o żołnierzach NATO w Afganistanie były skandaliczne i obraźliwe. Zasugerował, że Trump powinien przeprosić za wypowiedź, w której lekceważył udział sojuszniczych wojsk. W podobnym tonie wypowiedzieli się także prezydent Francji Emmanuel Macron oraz premier Włoch Giorgia Meloni, która uznała słowa amerykańskiego przywódcy za "niedopuszczalne".

Premier Donald Tusk w reakcji na wypowiedź Trumpa przypomniał we wpisie na platformie X, że w 2011 r. uczestniczył w Afganistanie w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy. "Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi" - dodał szef rządu. Z kolei prezydent Karol Nawrocki określił polskich żołnierzy "bohaterami", którzy zasługują na szacunek i podziękowania za służbę.

"Kochamy was wszystkich". Zwrot u Trumpa

W sobotę Trump niespodziewanie odniósł się do swoich słów, gdy bagatelizował udział żołnierzy NATO w Afganistanie. Jeszcze wcześniej Biały Dom oświadczył, że "prezydent ma rację", a "wkład Ameryki w NATO przyćmiewa wkład innych krajów".

"Wspaniali i bardzo odważni żołnierze z Wielkiej Brytanii zawsze będą z Stanami Zjednoczonymi Ameryki! W Afganistanie zginęło 457 z nich, wielu zostało ciężko rannych, a oni zaliczali się do najwspanialszych wojowników" - napisał prezydent USA.

Jak dodał, więź między brytyjskimi i amerykańskimi wojskowymi jest "zbyt silna, by kiedykolwiek ją zerwać". "Wojsko Wielkiej Brytanii, z ogromnym sercem i duszą, nie ma sobie równych (z wyjątkiem USA!). Kochamy was wszystkich i zawsze będziemy!" - zadeklarował Trump.

