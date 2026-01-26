W skrócie Ambasador USA Thomas Rose wyraził wdzięczność za zaangażowanie Polski w Afganistanie, podkreślając kluczowe znaczenie polskiego wsparcia.

Thomas Rose podkreślił, że Polska nie musiała uczestniczyć w wojnie, a jej udział przekraczał standardową lojalność sojuszniczą.

Wypowiedź Donalda Trumpa na temat udziału sojuszników w Afganistanie spotkała się z krytyką w Polsce i za granicą.

"To, że Stany Zjednoczone nie potrzebowały bezwzględnie wsparcia tak wielu naszych sojuszników w Afganistanie czy Iraku, sprawia, że ich natychmiastowe poparcie - Polski w pierwszej kolejności - jest tym bardziej znaczące i tym bardziej doceniane" - napisał amerykański ambasador w Polsce na platformie X.

"Polskie siły zbrojne dołączyły do walki bez konieczności wystosowania prośby - Polska walczyła u naszego boku ze swoim historycznie znanym profesjonalizmem, odwagą i gotowością do poświęceń. Nie był to gest symboliczny - był to realny, operacyjny i decydujący element naszego sukcesu" - dodał.

Ambasador USA deklaruje po słowach Trumpa: Kochamy Polskę

Thomas Rose zaznaczył, że Polska nie musiała angażować się w wojnę w Afganistanie, a fakt, że to zrobiła sprawia, że jest ona czymś więcej "niż tylko prawdziwie lojalnym i godnym zaufania sojusznikiem".

"Jest czymś więcej niż partnerem, który pomaga dzielić nasze obciążenia, podejmować ryzyko i stać ramię w ramię z amerykańskimi mężczyznami i kobietami, gdy znajdują się w niebezpieczeństwie. Polska robi to wszystko, ponieważ POLSKA JEST RODZINĄ" - napisał Rose.

Thomas Rose docenił również działania polskich władz, mające na celu rozwój relacji polsko-amerykańskich.

"Coraz silniejsze partnerstwo amerykańsko-polskie budowane jest od stuleci - a wielki obecny prezydent Polski Karol Nawrocki, jej znakomity premier Donald Tusk, jej wielki były premier Mateusz Morawiecki oraz mój przyjaciel, wybitny (i zawsze uroczy) minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski - wszyscy oni, w różnych momentach i rolach, przyczynili się do relacji opartej na zaufaniu, odwadze i wspólnym poświęceniu" - napisał ambasador USA w Warszawie.

"Polska w pełni zasłużyła na szacunek, podziw i trwałą wdzięczność Ameryki - zasłużyła także na naszą miłość i niezachwiane wsparcie. Dlatego właśnie Ameryka, prezydent oraz ja KOCHAMY POLSKĘ" - dodał.

Donald Trump o sojusznikach walczących w Afganistanie. "Pozostali z tyłu"

Prezydent USA Donald Trump w ubiegłym tygodniu w wywiadzie udzielonym Fox News bagatelizował zaangażowanie sojuszników z NATO podczas wojny w Afganistanie. - Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Tak naprawdę nigdy ich o nich nie prosiliśmy. Mówią, że wysłali żołnierzy do Afganistanu i to prawda. Ale pozostali nieco z tyłu, nieco z dala od linii frontu - stwierdził.

Wypowiedź republikanina wywołała oburzenie m.in. w Polsce, gdzie skrytykowali ją szef MSZ Radosław Sikorski czy premier Donald Tusk. O szacunek do polskich żołnierzy apelował również prezydent Karol Nawrocki.

Na świecie krytykę po słowach Trumpa wyrazili również: premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, książę Harry, który sam walczył w Afganistanie, a także weterani oraz politycy z Danii czy Holandii.

W sobotę Donald Trump załagodził napięcia i wyraził pochwałę dla brytyjskich żołnierzy, którzy walczyli u boku USA w Afganistanie. Republikanin stwierdził, że byli oni "bardzo odważni" i "zaliczali się do najwspanialszych wojowników". "Kochamy was wszystkich i zawsze będziemy!" - zaznaczył.

