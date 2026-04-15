W skrócie Ponad 62 proc. Polaków uznało groźby Donalda Trumpa wobec Iranu za niedopuszczalne - wynika z sondażu.

Wypowiedź Trumpa częściej krytykowały kobiety oraz osoby z wyższym wykształceniem, natomiast najmniej krytycznie oceniali ją respondenci w wieku 18-29 lat.

Donald Trump stwierdził w rozmowie z Fox News, że wojna z Iranem jest "bardzo blisko końca" i zapowiedział możliwe kolejne rozmowy.

W badaniu przeprowadzonym przez IBRiS na Zlecenie "Rzeczpospolitej" ankietowani zostali zapytani o ocenę słów Donalda Trumpa z 7 kwietnia, na kilkanaście godzin przed upływem ultimatum dotyczącego odblokowania cieśniny Ormuz. Amerykański prezydent groził Teheranowi twierdząc, że "w nocy zginie cała cywilizacja".

Przywódca USA dodał, że jeśli nie dojdzie do zawarcia porozumienia, zniszczona cywilizacja "nigdy już nie powróci".

Groźby Trumpa - większość Polaków uznała je "niedopuszczalne"

62,6 proc. biorących udział w badaniu oceniło tę wypowiedź jako "niedopuszczalną". Według 19,1 proc. respondentów te słowa to przesada, ale są zrozumiałe jako element negocjacji. Z kolei 13,7 proc. badanych uważa je za przejaw twardej postawy prezydenta USA wobec Iranu. 4,6 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem".

Z przeprowadzonego sondażu wynika, że deklarację Trumpa krytycznie ocenia 92 proc. zwolenników koalicji rządzącej oraz 44 proc. wyborców opozycji. Wypowiedź prezydenta USA częściej jest odbierana negatywnie przez kobiety (72 proc.) niż mężczyzn (52 proc.).

Największą pobłażliwość wobec gróźb Trumpa przejawiają osoby w wieku 18-29 lat - w tej grupie wiekowej jest tylko 31 proc. oceniających je jednoznacznie krytycznie. Wśród badanych mających od 30 do 39 lat widać wyraźną różnicę - tę odpowiedź wskazało 78 proc. z nich. Wśród osób jeszcze starszych utrzymuje się on lekko poniżej 70 proc. Tylko dla grupy wiekowej powyżej 70 lat spada on do 54 proc.

Trump o wojnie z Iranem: Bardzo blisko końca

Sceptycyzm wobec słów amerykańskiego przywódcy jest zróżnicowany również pod kątem wykształcenia badanych. Ci, którzy edukację zakończyli na szkole podstawowej, deklarują znacznie większe przywiązanie do Ameryki. 44 proc. z nich uznaje za "niedopuszczalne" groźby Trumpa pod adresem Iranu, podczas gdy taką ocenę podziela aż 84 proc. tych, którzy mają wykształcenie wyższe.

We wtorek w rozmowie z Fox News prezydent USA przekazał, że wojna z Iranem "jest bardzo blisko końca". Wyraził także przekonanie, że Irańczycy chcą zawrzeć porozumienie.

- Gdybym teraz się wycofał, odbudowanie tego kraju zajęłoby im 20 lat. A jeszcze nie skończyliśmy - oświadczył Trump.

Przywódca Stanów Zjednoczonych mówił także w rozmowie z "New York Post", że w ciągu najbliższych dni może dojść do kolejnych rozmów z Iranem w Pakistanie.

Badanie przeprowadzono 10 i 11 kwietnia br. na 1074-osobowej grupie respondentów metodą telefoniczną CATI.

