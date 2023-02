Dodała, że wiatr będzie nadal na ogół słaby, nad morzem umiarkowany, na północy oraz w Sudetach porywisty i tam porywy sięgną do ok. 60 km/h. Powieje z południa i południowego zachodu.

Pogoda w nocy z czwartku na piątek

W nocy z czwartku na piątek na przeważającym obszarze kraju powinno być pogodnie. Tylko w centrum pojawi się więcej chmur. Pochmurnie będzie na północy i tam spodziewane są słabe opady deszczu ze śniegiem.

Na terenach podgórskich, zwłaszcza Karpat, zapowiada się noc z najsilniejszym mrozem. Tam, jak podała synoptyk IMGW, do minus 17 stopni Celsjusza. Na południu będzie ok. minus 7 stopni, w centrum minus 4 stopnie Celsjusza, a najcieplej nad morzem. Tam nawet do 1 stopnia na plusie.

Wiatr nad morzem będzie silniejszy. Tam w porywach do ok. 60 km/h. Powieje też w Sudetach do ok. 65 km/h. Poza tym wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Prognoza pogodny na piątek, 10 lutego

Od piątku zachmurzenie ma wzrastać, do Polski wchodzić będzie ciepły front, który przyniesie opady deszczu ze śniegiem, a na zachodzie opady marznące.