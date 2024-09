35 proc. respondentów deklaruje, że jest zwolennikami obecnego rządu, a 38 proc. to jego przeciwnicy - wynika z najnowszego, wrześniowego sondażu przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Jednocześnie zadowolonych z Donalda Tuska na stanowisku premiera jest 38 proc. badanych. Chociaż sondaże w porównaniu do sierpnia poprawiły się na korzyść rządu, to CBOS zauważą, że negatywne opinie wciąż przeważają.