Śledztwo ws. Zondacrypto. Roman Ż. usłyszał zarzuty

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

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Roman Ż. nie przyznał się do zarzucanych czynów i złożył obszerne wyjaśnienia - powiadomił pełnomocnik wieloletniego wspólnika Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, która przekształciła się w Zondacrypto. Obrońca mężczyzny przekazał, że jego klient usłyszał zarzuty.

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Roman Ż. w niedzielę rano został doprowadzony do siedziby prokuratury w Katowicach. W poniedziałek głos zabrał jego pełnomocnik mec. Błażej Gazda. Jak mówił, jego klient usłyszał zarzuty, nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia.

- Jego wiedza sprowadza się tylko do zarządzania spółką BitBay do czasu tego, jak przynajmniej ta nazwa funkcjonowała w obrocie. Później jego wiedza jest żadna i w tym zakresie złożył wyjaśnienia - mówił adwokat.

Roman Ż. to wieloletni wspólnik zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela BitBay, która przekształciła się potem w Zondacrypto.

Gazda mówił, że jego klient usłyszał dwa zarzuty. - Nie są jakieś straszne, jedno dotyczy oszustwa. Będziemy udowadniali, że nie doszło tam do żadnego przestępstwa - mówił mecenas.

Więcej informacji wkrótce.

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