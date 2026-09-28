W skrócie Prokuratura Krajowa powołała zespół prokuratorów do kontynuowania śledztwa dotyczącego Zondacrypto.

Śledztwo obejmuje działalność giełdy BitBay i później Zondacrypto, w tym przepływ środków finansowych i kryptowalut.

Postępowanie zostało wszczęte w kwietniu 2026 roku pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy, a następnie połączone ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka.

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- .Nie zwalniamy tempa. Siedmiu prokuratorów będzie dalej bardzo intensywnie pracować nad tą sprawą - poinformował Waldemar Żurek w nagraniu opublikowanym na jego mediach społecznościowych.

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Afera Zondacrypto. Powstanie specjalny zespół prokuratorów

W komunikacie Prokuratury Krajowej czytamy, że zadaniem zespołu będzie kontynuowanie wszystkich wątków sprawy, prowadzonego dotychczas w Śląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Pracami zespołu pokieruje prok. Marek Wełna, którym od lutego tego roku pełni funkcję naczelnika śląskiego wydziału PK ds. korupcji.

Dotychczas to właśnie w tej jednostce toczyły się postępowania ws. Zondacrypto.

- Przeniesienie sprawy ze Śląska do Warszawy daje większe możliwości - argumentował szef MS w opublikowanym nagraniu.

W komunikacie PK czytamy, że postępowanie, którym zajmie się zespół, dotyczy okoliczności związanych z funkcjonowaniem giełdy kryptowalutowej BitBay, a następnie Zondacrypto, w tym działalności podmiotów uczestniczących w jej funkcjonowaniu oraz przepływu środków finansowych i kryptowalut.

Prokuratorzy z zespołu będą wykonywali obowiązki służbowe w siedzibie Prokuratury Krajowej w Warszawie, przy ul. Postępu 3.

Afera Zondacrypto. Śledczy od kwietnia zajmują się sprawą

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia br. pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia br. postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 r.

W ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto aresztowano m.in. byłego już szefa PKOl Radosława Piesiewicza.

Badany jest też wątek ewentualnej współpracy niektórych polityków z ostatnim właścicielem giełdy, Przemysławem Kralem. Jego obrońcą jest adwokat i poseł KO Roman Giertych.



