Śledztwo ws. prokurator Ewy Wrzosek umorzone. "To dopiero początek"

Sąd Najwyższy umorzył postępowanie o uchylenie immunitetu Ewy Wrzosek - poinformowała sama prokurator za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Myślicie, że to koniec? Nie. To dopiero początek" - podkreśliła w swoim wpisie. Wcześniej do SN wpłynęło pismo prokuratora regionalnego z Łodzi o wycofaniu wniosku w tej sprawie.