W skrócie Były komendant główny policji Jarosław Sz. usłyszał zarzut niedopełnienia obowiązków w związku z dopuszczeniem do stosowania systemu Pegasus bez wymaganej akredytacji.

Prokuratura zarzuca podejrzanemu, że w okresie od 2019 do 2022 roku nie zapewnił odpowiedniej ochrony informacji niejawnych, działając na szkodę interesu publicznego.

Jarosław Sz. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień, a prokuratura nie wnioskowała o zastosowanie wobec niego środków zapobiegawczych.

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Zarzut niedopełnienia obowiązków Jarosław Sz. usłyszał 16 listopada - poinformował w komunikacie rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Jak tłumaczą śledczy, "zarzut dotyczy dopuszczenia do stosowania Pegasusa w kontrolach operacyjnych policji, a następnie utrzymywania jego wykorzystania w okresie od 10 maja 2019 r. do 22 marca 2022 r., mimo braku wymaganej akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego".

Śledztwo ws. Pegasusa. Były komendant główny policji pod lupą prokuratury

Prokuratura twierdzi, że były komendant główny policji wiedział, że Pegasus nie chroni odpowiednio informacji oznaczonych jako poufne. Mimo to, jak wskazano w komunikacie, podejrzany nie sprawdził ani nie zlecił kontroli bezpieczeństwa systemu.

"W ten sposób nie zapewnił wymaganej ochrony form i metod pracy operacyjnej Policji oraz informacji niejawnych zgromadzonych podczas kontroli, czym działał na szkodę interesu publicznego" - wskazano.

Jarosław Sz. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Według śledczych nie było jednak konieczności wnoszenia o zastosowanie wobec niego środków zapobiegawczych, do których należy m.in. areszt tymczasowy.

System Pegasus w polskich służbach

Pegasus to opracowany przez izraelską firmę NSO Group system do zdalnej kontroli smartfonów, kupiony dla CBA i używany w Polsce od 2017 roku.

Po zmianie władzy w 2023 r. sprawę badała sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa, a prokuratura wszczęła śledztwa dotyczące zakupu systemu i zasad jego stosowania. Komisja przesłuchała dziesiątki świadków, w tym polityków, szefów służb i funkcjonariuszy, a do prokuratury trafiły zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw przez osoby odpowiedzialne za zakup i wykorzystywanie oprogramowania.



