Śledztwo ws. nieprawidłowości w RARS. Dominik B. zwolniony z aresztu

Aldona Brauła

Oprac.: Aldona Brauła

Prokuratura uchyliła areszt dla Dominika B., podejrzanego o nieprawidłowości w RARS. Decyzję podjęto z uwagi na jego stan zdrowia. - Zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze - przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak. Dominik B. usłyszał dotychczas pięć zarzutów, za co grozi mu kara 10 lat pozbawienia wolności.

Prokurator Przemysław Nowak wyjaśnia przyczyny zwolnienia Dominika B. z aresztu
Prokurator Przemysław Nowak wyjaśnia przyczyny zwolnienia Dominika B. z aresztuZbyszek KaczmarekAgencja FORUM

W skrócie

  • Dominik B., podejrzany o nieprawidłowości w RARS, został zwolniony z aresztu ze względu na stan zdrowia, zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze o wolnościowym charakterze.
  • B. usłyszał pięć zarzutów, dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień oraz prania pieniędzy na kwotę co najmniej 23 mln zł.
  • Śledztwo obejmuje łącznie 14 osób, zarzuty usłyszeli m.in. byli członkowie zarządu agencji oraz inni urzędnicy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prokurator Przemysław Nowak przekazał, że decyzja o uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec Dominika B., podejrzanego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w RARS została podjęta w piątek. 

Śledztwo ws. RARS. Dominik B. zwolniony z aresztu

- Jednocześnie zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze. Decyzja ta została podjęta na podstawie nowych informacji dotyczących stanu zdrowia podejrzanego, uzyskanych w piątek - dodał.

Zaznaczył, że pod koniec lipca prokuratura uzyskała opinię biegłego, z której wynikało, iż stan zdrowia nie wymaga uchylenia tymczasowego aresztowania i ewentualna pomoc medyczna może być świadczona w ramach izolacji.

Dominik B. usłyszał pięć zarzutów, nie przyznał się do stawianych zarzutów i złożył obszerne wyjaśnienia. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

Zobacz również:

Nieprawidłowości w RARS. Jest pierwszy akt oskarżenia (zdj. ilustracyjne)
Polska

Nieprawidłowości w RARS. Jest pierwszy akt oskarżenia

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej od kwietnia 2020 r. do grudnia 2023 r. m.in. wraz z b. prezesem RARS Michałem Kuczmierowskim i urzędnikami agencji, współdziałania w przekroczeniu uprawnień przez reprezentujących rządowy podmiot funkcjonariuszy publicznych oraz prania pieniędzy.

    Według prokuratury B. miał współdziałać dla zawarcia przez RARS umów na zakup agregatów na łączną kwotę ponad 91 mln zł oraz umów na dostawę m.in. maseczek i rękawiczek ochronnych na łączną kwotę 23 mln zł przez agencję - z reprezentowanymi przez niego dwoma spółkami. Zarzut prania pieniędzy dotyczy co najmniej 23 mln zł uzyskanych z RARS.

    Według śledczych B. polecał chińskim dostawcom, od kwietnia do października 2020 r., zawyżanie cen dostarczanego do Polski sprzętu covidowego. RARS ponosił te zawyżone koszty zakupu, a potem B. "działając jako osoba prywatna - zawierał z tymi samymi chińskimi firmami fikcyjne umowy, na podstawie których część środków z zawyżonych kwot wracała do niego tytułem rzekomego wynagrodzenia" - wyjaśnił rzecznik PK.

    Pięć zarzutów dla Dominika B.

    "Z materiału dowodowego wynika podejrzenie, iż Dominik B., po uzgodnieniu z urzędnikami RARS nielegalnych działań stanowiących przekroczenie uprawnień, doprowadził do zawarcia z agencją szeregu umów na dostawę agregatów prądotwórczych, maseczek i rękawiczek ochronnych. W sumie podmioty reprezentowane przez Dominika B. uzyskały z RARS środki pieniężne w kwocie co najmniej 114 mln zł" - poinformował prok. Nowak.

    Jak dodał, z materiałów śledztwa wynika, że "zawarcie i realizacja tych umów były sprzeczne z zasadami bezstronnego i obiektywnego traktowania oferentów oraz racjonalnego gospodarowania publicznymi środkami finansowymi, w tym wydatkowania funduszy w sposób celowy i oszczędny".

    Zobacz również:

    Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował ws. aresztu dla Pawła K.
    Polska

    Nieprawidłowości w RARS. Sąd zdecydował ws. aresztu dla Pawła K.

    Agata Sucharska
    Agata Sucharska

      Prokurator podał, że w śledztwie zarzuty przedstawiono łącznie 14 osobom, w tym byłemu prezesowi RARS oraz trzem innym urzędnikom agencji. Zarzuty postawiono też m.in. twórcy marki Red is Bad Pawłowi S.

      Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w działalności RARS od kwietnia zeszłego roku prowadzi śląski wydział zamiejscowy departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji PK. W lipcu prokuratura skierowała pierwszy akt oskarżenia w tej sprawie - przeciwko b. funkcjonariuszowi policji Arturowi Sz.

      Zobacz również:

      Znany adwokat usłyszał zarzuty (zdj. ilustracyjne)
      Polska

      Obrońca podejrzanych ws. RARS usłyszał zarzuty. Mecenas przerywa milczenie

      Dagmara Pakuła
      Dagmara Pakuła
      Andrzej Stasiuk apeluje o wsparcie dla Ukrainymateriał zewnętrzny

      Najnowsze