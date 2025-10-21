W skrócie Prokuratura Okręgowa w Krakowie prowadzi śledztwo ws. korupcji w 42. Bazie Lotnictwa Wojskowego w Radomiu.

Jedną z osób podejrzewanych jest były komendant Ośrodka Reprezentacyjnego WOT, płk Łukasz Baranowski.

Śledztwo trwa od stycznia 2023 roku. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów.

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Oliwia Bożek-Michalec, Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie prowadzi postępowanie dotyczące "czynów korupcyjnych popełnianych przez oficerów wyższych i innych pełniących służbę w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu".

Chodzi o przyjmowanie - w związku z pełnieniem funkcji publicznej - korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy, a także udzielania korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną. Czyny te zagrożone są karą od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.

Korupcja w wojsku? Prokuratura prowadzi śledztwo

Śledztwo w tej sprawie wszczęto 5 stycznia 2023 r., czyli już ponad 2,5 roku temu i w dalszym ciągu jest ono w fazie in rem, czyli nikomu nie postawiono zarzutów.

Nie wiadomo, kiedy postępowanie może się zakończyć. - Z uwagi na obszerność materiału dowodowego i zaplanowane czynności procesowe brak jest obecnie możliwości precyzyjnego wskazania daty zakończenia śledztwa - powiedziała prok. Bożek-Michalec.

Prokuratura nie podaje także, czego dokładnie dotyczy śledztwo, ani też jakiego okresu ono dotyczy.

Na pytanie, czy śledztwo dotyczy m.in. b. szefa Ośrodka Reprezentacyjnego WOT płk. Łukasza Baranowskiego, rzeczniczka odpowiedziała, że jest on wśród osób podejrzewanych.

Były komendant Ośrodka Reprezentacyjnego WOT pod lupą śledczych

Baranowski to postać znana w Radomiu. Jego kariera wojskowa nabrała dynamicznego przyspieszenia w czasów rządu Zjednoczonej Prawicy.

Łukasz Baranowski był m.in. szefem orkiestry wojskowej w Radomiu, szefował sekcji wychowawczej w 1 Komendzie Lotniska oraz sekcji wychowawczej w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego. Od 2018 r. był związany z 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej - najpierw dowodził 62. Batalionem Lekkiej Piechoty w Radomiu - pierwszym batalionem formowanym na Mazowszu w ramach WOT.

W latach 2020-2022 był zastępcą dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady OT. Od marca do końca 2023 r. był szefem Oddziału Współpracy Cywilno-Wojskowej w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. Ostatnio był komendantem Ośrodka Reprezentacyjnego WOT. W maju Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Obrony Terytorialnej, na czele z płk. Baranowskim, odbyła tournée w Stanach Zjednoczonych.

Kilka tygodni temu Baranowski odszedł na wojskową emeryturę, o czym poinformował w obszernym wywiadzie w lokalnym radiu.

