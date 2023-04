Wcześniej we wtorek Donald Tusk odniósł się do śledztwa prokuratury w czasie posiedzenia wyjazdowego klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej . - Ziobro i jego prokuratura prowadzą śledztwo przeciwko mnie w związku z oskarżeniem, że ja, będąc premierem, ograniczyłem import rosyjskiego węgla. Przyzwyczaiłem się do takich działań ekipy PiS, które budzą równocześnie śmiech i rozpacz. Ja chcę zaznaczyć jedno; my wygramy te wybory. Musimy się tylko nie bać - mówił.





Śledztwo prokuratury w sprawie Donalda Tuska

W poniedziałek portal tvpinfo.pl zamieścił pismo Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 11 kwietnia bieżącego roku do Marka Falenty . Przekazano w nim, że "wszczęte zostało śledztwo w sprawie przekroczenia w I połowie 2014 roku, w dacie bliżej nieustalonej, w nieustalonym miejscu, uprawnień przez funkcjonariusza publicznego - Donalda Tuska - ówczesnego Prezesa Rady Ministrów RP w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez podmioty zajmujące się obrotem węglem kamiennym".

W piśmie można przeczytać też, że zdaniem służb "bez podstawy" zlecona została kontrola "podmiotu prawa handlowego tj. Składy Węgla Sp. z o. o. w celu wymuszenia zaprzestania importu węgla z Federacji Rosyjskiej i działania tym samym na szkodę interesu prywatnego spółki". Rzecznik PO Jan Grabiec przypomniał, że spółka miała należeć wówczas do Marka Falenty.

Chodzi o kontrolę z czerwca 2014 roku, gdy funkcjonariusze CBA zatrzymali 12 członków zarządu w dwóch spółkach: Składy Węgla Sp. z.o.o. oraz MM Grup. Zabezpieczono wówczas dokumentację w sprawie zaniżania wartości węglowych transakcji i fabrykowania faktur VAT.

Krótko po kontroli CBA miała miejsce tzw. afera taśmowa. Wśród polityków PO pojawiły się przypuszczenia, że obie sprawy mogą być ze sobą powiązane.