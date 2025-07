- Jak razem z polskimi dzieciakami oglądaliśmy pański start w Centrum Nauki Kopernik, to nie wiem co było fajniejsze: czy start rakiety, czy uśmiech setek tych zachwyconych dzieci - powiedział na wspólnej konferencji prasowej premier Donald Tusk.

Premier zwrócił uwagę również na rolę Europejskiej Agencji Kosmicznej w zapewnianiu bezpieczeństwa Europie. - Badanie kosmosu nie może być przygotowywaniem do wojny czy agresji, ale budowania czegoś co można nazwać Odpornością z Kosmosu - powiedział.

Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił do Polski. W kosmosie spędził 20 dni

Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił do Polski rządowym Boeingiem 737-800 w czwartek po godzinie 11. W hali przylotów warszawskiego lotniska Chopina przywitało go ok. 100 osób z flagami Polski i transparentami.