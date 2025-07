Sławosz Uznański-Wiśniewski w Polsat News. Pierwszy wywiad po powrocie

W skrócie Sławosz Uznański-Wiśniewski opowiedział o swoim powrocie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz adaptacji do warunków nieważkości.

Astronauta wspomniał o wyzwaniach dotyczących przebywania w kosmosie.

Po powrocie Uznański-Wiśniewski spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem, a jego misja została uznana za symboliczny i naukowo cenny sukces Polski.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Akurat miałem to szczęście, że dobrze adaptowałem się do warunków nieważkości. Pamiętam ten moment, jak po raz pierwszy odłączyliśmy się od rakiety i weszliśmy w stan nieważkości na orbicie - relacjonował.

- Wtedy jest taka komenda, która przychodzi (...) i znajdujemy się już w stanie nieważkości, odczepiamy się od tego ostatniego członu, który jeszcze pchał kapsułę. Wtedy możemy poobserwować, co się dzieje z naszym ciałem - dodał.

Sławosz Uznański-Wiśniewski po powrocie z kosmosu. "Łatwo jest stracić przytomność"

Jak podkreślił astronauta, podczas lotu naukowcy byli poddani dużemu przeciążeniu. - Mamy dosyć duże przeciążenie wcześniej, odczuwamy te kilka G do czterech, do czterech i pół i nagle staje się zero. W tym momencie jest to dosyć duży fizjologiczny moment - powiedział Sławosz.

- Ja nie miałem żadnego specjalnego problemu, ani w jedną i drugą stronę - wyjaśnił.

Zapytany o to, czy można się przygotować do takich sytuacji odpowiedział, że "najlepszym predyktorem" jest poprzedni lot kosmiczny. - Każdy kolejny lot jest trochę łatwiejszy, a ja już wiem, że po tym pierwszym nie miałem specjalnie żadnych problemów. Nie mogę się doczekać następnego - zaznaczył.

Uznański-Wiśniewski wskazał również, że największym problemem po powrocie na ziemię było to, że wstając po raz pierwszy "wszystkie płyny, które mamy w organizmie, które przez 20 dni unosiły się tak samo jak nasze ciała, nagle zaczynają spływać do nóg".

- Astronauci nawet po krótkim pobycie na orbicie mają mniejszą objętość plazmy we krwi, objętość krwi jest w ogóle mniejsza w organizmie (...) bardzo łatwo jest stracić przytomność - podkreślił. Na zakończenie wywiadu dziennikarz Przemysław Białkowski wręczył astronaucie "Paszport Polsatu".

Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił do Polski. Wcześniej spotkał się z premierem

Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił do Polski rządowym Boeingiem 737-800 w czwartek po godzinie 11. W hali przylotów warszawskiego lotniska Chopina przywitało go ok. 100 osób z flagami Polski i transparentami.

Później naukowiec spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. - Jak razem z polskimi dzieciakami oglądaliśmy pański start w Centrum Nauki Kopernik, to nie wiem co było fajniejsze: czy start rakiety, czy uśmiech setek tych zachwyconych dzieci - powiedział na wspólnej konferencji prasowej premier Donald Tusk.

Szef rządu zapowiedział, że w najbliższym czasie mają być prowadzone rozmowy m.in. z szefową Polskiej Agencji Kosmicznej na temat sposobów wykorzystania sukcesu misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego "tak, aby Polska na tym skorzystała maksymalnie".

- Czuję, że to jest dopiero początek, ta misja kosmiczna jest pewnym symbolem. Mieliśmy pierwszą misję na Międzynarodową Stację Kosmiczną z dużym sukcesem, dużą wartością naukowo-technologiczną naszych eksperymentów. Mamy powody do dumy - powiedział z kolei Sławosz Uznański-Wiśniewski. Jak zaznaczył, Polska powinna rozwijać nowoczesne technologie we współpracy z polskimi i europejskimi firmami oraz uczelniami.

Sławosz Uznański-Wiśniewski trafił pod opiekę lekarzy. Przechodził rehabilitację

Członkowie misji Ax-4, w skład której wchodził Uznański-Wiśniewski, wrócili na ziemię 15 lipca. W kosmosie spędzili w sumie 20 dni, z czego 18 na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Bezpośrednio po powrocie z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej polski astronauta przebywał w ośrodku Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej w Kolonii, gdzie przechodził rehabilitację po pobycie w kosmosie.

Jego stan zdrowia nadzoruje zespół medycyny kosmicznej Europejskiego Centrum Astronautów ESA.

Polska 2050 na rozdrożu. Pełczyńska-Nałęcz w ''Graffiti'': Jesteśmy w procesie głębokiego namysłu Polsat News Polsat News