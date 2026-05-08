W skrócie Sławomir Mentzen poinformował, że został zatrzymany na ponad trzy godziny na lotnisku w Londynie, co wyraźnie go zdenerwowało i uniemożliwiło spędzenie czasu z rodziną.

Według relacji polityka zatrzymanie miało związek z podejrzeniem, że mógłby uczestniczyć w wydarzeniu politycznym, czego nie planował, i zostało dokonane na podstawie informacji od nieznanej organizacji.

Po trzech godzinach Mentzen został wypuszczony i odzyskał paszport, komentując sytuację jako przykład cenzury politycznej.

Lider partii Nowa Nadzieja poinformował o swoim zatrzymaniu w mediach społecznościowych, gdzie szczegółowo opisał całe zajście. Jak przekazał, do zdarzenia doszło na lotnisku w Londynie, gdzie został zatrzymany na ponad trzy godziny.

"Ponieważ Brytyjczycy bali się, że będę przemawiał na jakimś spotkaniu politycznym, na które nawet się nie wybierałem" - napisał.

Polityk podkreślił, że w stolicy Wielkiej Brytanii pojawił się wraz z żoną i dziećmi, a podróż miał prywatny charakter.

"To upadające państwo nie ma problemu z tym, że jest kolonizowane przez Hindusów i Arabów, ale ma problem z tym, że mogłem chcieć coś komuś tutaj powiedzieć" - przekazał, nie kryjąc zdenerwowania.

Sławomir Mentzen o zatrzymaniu na lotnisku. "Prewencyjna cenzura"

Z opisu sytuacji wynika, że Sławomir Mentzen został zatrzymany w związku "z oznaczeniem go" przez nieznaną mu organizację. Polityk, na jej wniosek, miał zostać dodany do listy osób, które mogą nie być mile widziane w Wielkiej Brytanii.

"Wielka Brytania jest państwem totalitarnym. Prawdopodobnie, gdybym miał w planach jakieś publiczne spotkanie, nie wpuściliby mnie. Ktoś uznał, że prewencyjnie należy odmówić mi wjazdu do kraju, bo możliwe, że powiem coś, czego nie powinno się tu mówić" - napisał.

W dalszej części wpisu jeden z liderów Konfederacji stwierdził, że funkcjonariusze, którzy go zatrzymali "nie mogli uwierzyć, że jest tylko politykiem z Polski".

Londyn. Sławomir Mentzen zatrzymany na lotnisku

Po trzech godzinach Mentzenowi zwrócono paszport i wypuszczono go. "Mają tu prewencyjną cenzurę polityczną. Ale tylko niektóre poglądy są cenzurowane" - skomentował.

"Gdybym po prostu przypłynął tu na pontonie razem z jakimiś Afrykańczykami, nie miałbym problemu z dostaniem się do Wielkiej Brytanii. (...) Nie w porządku jest polityk z Polski, który chciał spędzić weekend z rodziną w Londynie. Bo jeszcze przypadkiem by coś komuś powiedział. Na takie niegodziwości, nie ma miejsca w Wielkiej Brytanii" - podsumował Mentzen.

Na wpis Mentzena zareagował europosełŁukasz Kohut. Polityk nie szczędził swojemu oponentowi złośliwości.

"To straszne co stało się z Wielką Brytanią po Brexicie! Będzie miał Sławek co wspominać, kiedy następnym razem jego partia zacznie nawoływać do Polexitu i dramatyzować z powodu obecności Polski w Unii" - napisał.

