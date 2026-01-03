Marta Kurzyńska, Interia: Dlaczego wygrana Karola Nawrockiego nie dała Prawu i Sprawiedliwości wiatru w żagle?

Marek Jakubiak, poseł, prezes partii Wolni Republikanie: - Bo to nie PiS wygrał wybory, tylko Karol Nawrocki. To są jedyne wybory, w których społeczeństwo oddaje swój głos na nazwisko, a nie na partię polityczną. Oczywiście Karol Nawrocki miał poparcie Prawa i Sprawiedliwości, ale to nie oznacza, że jest to układ dożywotniego posłuszeństwa.

W PiS liczono na inny scenariusz?

- Karol Nawrocki to bardzo silny charakter z własnymi poglądami, determinacją do działania i energią. Prawo i Sprawiedliwość jest nawet czasami zbyt liberalne dla Karola Nawrockiego.

To cena, jaką PiS zapłaciło za poparcie wyborców Sławomira Mentzena?

- Tak, bo prezydent jest dużo bardziej na prawo i wyprzedza nawet Prawo i Sprawiedliwość w dążeniach do normalności.

PiS zajmuje się ostatnio głównie sobą. Jak te wewnętrzne kłótnie wpłyną na partię?

- To są takie swary, które mają pokazywać, kto jest ważniejszy, kto ma lepsze, a kto gorsze pomysły. To jest normalna część demokracji. I tutaj ja bym nie szukał niczego zdrożnego.

A kto się wybija w tych wewnętrznych swarach?

- Prawo i Sprawiedliwość powinno zrozumieć, że autorem sukcesu finansowego rządów Prawa i Sprawiedliwości był Mateusz Morawiecki. To on był wołem pociągowym gospodarki w Polsce.

Oceniany jest, delikatnie mówiąc, różnie.

- Oczywiście nie podpada tylko ten, kto nic nie robi. Więc Mateusz Morawiecki, ponieważ w zasadzie wszystko robił, to czasami popełniał błędy.

I rządzenie go nie obciąża?

- Wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że nauczył się wiele i wyciągnął wnioski. Ja bym na miejscu Prawa i Sprawiedliwości bardzo poważnie traktował Mateusza Morawieckiego jako przyszłego premiera, dlatego, że on ma kompetencje do tego, żeby Polskę z niewątpliwego kryzysu, w który nas wprowadza Donald Tusk, wyprowadzić cało.

Ostatnio raczej aktywuje się wewnętrzna opozycja wobec byłego premiera.

- Ja bym otworzył szeroko oczy na miejscu Prawa i Sprawiedliwości i cieszyłbym się, że mam takiego Morawieckiego. On wie, że bycie premierem to jest ciężki kawałek chleba. Więc ja bym nie atakował Mateusza Morawieckiego, lecz zabiegał o to, żeby on chciał po wygranych wyborach zostać premierem.

Nie jest, jak mówią niektórzy w PiS, zbyt centrowy?

- Ja myślę, że Donald Tusk swoją działalnością pełną nienawiści i pogardy dla swoich konkurentów politycznych powoduje, że w PiS pojawia się nowa energia i scenariusze. Akcja rodzi reakcję. Donald Tusk spotka się z odpowiednią reakcją po zmianie rządu.

Jaką? Będą rozliczenia?

- To będzie energia, która powinna Polskę nie dość, że odbić od dna, to jeszcze pozwolić wypłynąć na powierzchnię europejskich, rozwijających się gospodarek.

W PiS więcej osób nosi w plecaku buławę premiera. Nie mają szans?

- Nie widzę jakiegoś wielkiego kandydata, który dałby sobie radę. Są kandydaci tacy jak Przemysław Czarnek, Patryk Jaki, Zbigniew Bogucki, którzy zapewne mają kompetencje do tego, żeby być premierem. Jednak najłatwiej i najszybciej, z zapaści wyprowadzi nas Mateusz Morawiecki. Dlatego, że dzisiaj zadłużamy państwo polskie na potęgę. A najlepszym kandydatem na premiera byłby człowiek, który potrafi zarządzać pieniędzmi.

Nawet w sytuacji, kiedy prawica się radykalizuje? Mateusz Morawiecki nie jest zbyt centrowy?

- Sprowadziła pani zarządzanie państwem do polityki. A ja mówię o zarządzaniu państwem w sensie stricte finansowo-gospodarczym, czyli bez polityki. I na ten czas wyprowadzania Polski z otchłani zadłużenia prawica musi zawrzeć pakt.

Nie da się wybrać premiera bez polityki. To tak nie działa.

- Ja wiem, że to jest trudne, ale Polska musi zwalczyć dług obciążający budżet. Nie ruszymy z miejsca, jeżeli sobie z tym nie damy rady. Możemy politykować, machać szabelkami, ale jak nie będzie pieniędzy, to nie będziemy mieli czym machać.

A z czego wynika radykalizacja prawicy i rosnąca pozycja Grzegorza Brauna?

- Ja bardzo szanuję pana Grzegorza Brauna.

Za co go pan szanuje?

- Za to, że to jest jedyny człowiek, z którym w polityce nie miałem większych swar. Zawsze dogadywaliśmy się we wszystkim. Tworzyliśmy Konfederację. Nie miałem nigdy z Grzegorzem Braunem żadnych problemów politycznych.

Na czym Grzegorz Braun się dziś buduje?

- Dzisiaj Grzegorz Braun jest budowany przez głupotę Unii Europejskiej, która w sposób jaskrawy wręcz prowokuje ludzi do myślenia o tym, że być może trzeba będzie się przygotowywać na wyjście z Unii Europejskiej. To jest coraz większy odsetek Polaków.

Ale wciąż liczba euroentuzjastów jest wysoka. W ostatnim badaniu to 69 procent.

- Ja wiem, że skręcane są wyniki mówiące o tym, że tylko 25 proc. narodu polskiego chce wyjścia UE.

Skąd pan wie?

- Myślę, że bardzo wiele osób jest emocjonalnie przygotowanych do powiedzenia UE: "nie".

I nie widzą, jak Polska się zmieniła dzięki dotacjom unijnym.

- Kiedy wpływały do Polski pierwsze środki unijne, wszyscy byli zachwyceni, bo budowaliśmy chodniki i aquaparki - rzadko który już działa, a chodniki się oswoiły.

Ale są wciąż nowe inwestycje.

- Wszystko ma swoją cenę. A dziś kładziemy na szali, by być w Unii Europejskiej, rolnictwo, za chwilę położymy na łopatki górnictwo.

Grzegorz Braun i Marek Jakubiak Marek Kudelski Agencja SE/East News

Kontrowersyjne wypowiedzi i działania Grzegorza Brauna, zarzuty, jakie na nim ciążą, panu nie przeszkadzają?

- Grzegorz Braun ma troszkę za krótki lont. Natomiast, prawdę mówiąc, ja nie znam posła, który powiedziałby, że Sejm służy do tego, żeby świętować tam Chanukę.

A ja nie znam drugiego posła, który by gasił świecę chanukową gaśnicą.

- Po prostu nie powinno się to odbywać w Sejmie i nie powinno prowokować.

Sprowokowany też zaatakował lekarkę, zdjął ukraińską flagę, czy powiedział do ministra Niedzielskiego: "Będziesz pan wisiał"? Pan to pochwala?

- Słowa "będziesz wisiał" to jest krok za daleko. Czasami trzeba się ugryźć w język, choć tutaj chodziło o covid i o całe szaleństwo, któremu byliśmy poddani.

Będzie pan bronił Grzegorza Brauna, jeżeli ziści się scenariusz delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej?

- Jak się chce z Grzegorza Brauna zrobić bohatera, to można zdelegalizować Koronę. Dzisiaj partie zakłada się w prosty sposób, nieskomplikowanie. Delegalizacja takiej partii niczego nie zmieni, bo powstanie nowa. Ja nie rozumiem, po co robić takie bezsensowne rzeczy.

W Konfederacji słychać, że to jest celowe działanie rządzących, żeby straszyć radykalną prawicą.

- Donald Tusk ma już przygotowany scenariusz na kampanię wyborczą. Czarnym ludem ma być Grzegorz Braun, a z drugiej strony będzie cały na biało z czerwonym serduszkiem Donald Tusk, który wszystkich kocha i mówi: jak mnie nie wybierzecie, to będziecie mieli premiera Grzegorza Brauna. To jest irracjonalne działanie ze strony Donalda Tuska. Przegra te wybory i tyle.

Grzegorz Braun jest budowany przez głupotę Unii Europejskiej.

Na ile Konfederacja będzie rozgrywającym w tym nowym układzie rządzącym?

- Konfederacja już odgrywa istotną rolę. Mogłaby odgrywać większą, gdyby Grzegorz Braun nie został wyrzucony na bruk przez Sławomira Mentzena. To był duży błąd Mentzena.

Dlaczego?

- Ponieważ Grzegorz Braun chciał po prostu stanąć w szranki w prawyborach prezydenckich z Krzysztofem Bosakiem i Sławomirem Mentzenem, ale Mentzen nie dopuścił do prawyborów. W konsekwencji Grzegorz Braun sam wystartował i kto wie, czy w najbliższych wyborach parlamentarnych nie będzie miał lepszego wyniku od samej Konfederacji. Grzegorz Braun plus Konfederacja mogą mieć 20-parę procent.

Więc na ile Grzegorz Braun jest zagrożeniem dla samej Konfederacji?

- To Grzegorz Braun jest Konfederacją, tylko Konfederacji już nie ma. Grzegorz Braun mówi o tym cały czas, że Konfederacja kiedyś była zrzeszeniem kilku ugrupowań o różnych poglądach i to bardzo dobrze działało, dopóki nie przyszedł Mentzen i nie zaczął wprowadzać swoich porządków.

To jaką tożsamość ma teraz Konfederacja?

- Konfederacja jest prowadzona silną ręką Mentzena, który nie przyjmuje żadnych argumentów, nie chce dyskutować wewnętrznie z nikim i prowadzi własną bliżej niedookreśloną politykę. Konfederacja stoi w rozkroku, czy tolerować to czy nie.

W rozkroku trudno stać długo. Co będzie dalej?

- Moim zdaniem Ruch Narodowy i poglądy Krzysztofa Bosaka stoją w znaczącej sprzeczności do poglądów Mentzena.

Rozłam jest możliwy?

- Wszystko zależy od tego, czy będą wcześniejsze wybory. Jeżeli będą, to myślę, że Konfederacja pójdzie razem, bo osobno mogą mieć słabe wyniki. Natomiast jeżeli chodzi o Grzegorza Brauna, to z całą pewnością pójdzie do wyborów poza Konfederacją.

I może mocno namieszać?

- Wtedy wyborca Konfederacji może zrobić psikusa Mentzenowi i zagłosować na Brauna.

Mentzen zostanie z niczym?

- Może tak być.

Konfederacja kiedyś była zrzeszeniem kilku ugrupowań o różnych poglądach i to bardzo dobrze działało, dopóki nie przyszedł Mentzen i nie zaczął wprowadzać swoich porządków.

Widzi pan możliwość koalicji PiS-u z Konfederacją Korony Polskiej?

- Ale tutaj nikt nikomu łaski nie robi, bo to wyborcy wybierają. PiS-owi może się to podobać albo nie. Jeżeli Konfederacja Korony Polskiej dostanie kilkanaście, kilkadziesiąt procent głosów w wyborach, to to jest partner wybrany przez społeczeństwo, z którym trzeba się dogadać i wyprowadzać Polskę z kryzysu.

Z premierem Morawieckim będzie to możliwe?

- Jak Grzegorz Braun dojdzie do władzy, to wtedy wiadomą rzeczą jest, że Mateusz Morawiecki nie będzie premierem.

I kto będzie premierem?

- Myślę, że Jarosław Kaczyński nie odpuści premiera. Prawdopodobnie wtedy Przemysław Czarnek będzie kandydatem na premiera. W rządzie będzie między innymi Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun. Nie może być tak, że my szermujemy słowami, ideami, emocjami ludzkimi, a potem nie bierzemy odpowiedzialności za państwo polskie.

Rozmawiała Marta Kurzyńska

Szłapka w "Graffiti" o królu kiboli: Każdy, kto łamie prawo, może spodziewać się ostrej reakcji państwa Polsat News