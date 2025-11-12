W skrócie Sławomir Mentzen odpalił podczas Marszu Niepodległości racę, łamiąc zakaz używania pirotechniki.

Policja kompletowała materiały dowodowe, które mogą skutkować utratą immunitetu poselskiego Mentzena.

Konfederacja krytykuje decyzję wojewody i działania policji, twierdząc, że zakaz był nieuzasadniony.

We wtorek popołudniu z warszawskiego ronda Dmowskiego wyruszył organizowany corocznie Marsz Niepodległości. W wydarzeniu wziął udział m.in. Sławomir Mentzen, który tuż przed oficjalnym rozpoczęciem manifestacji został sfotografowany w momencie, gdy trzymał w dłoni odpaloną racę.

Jak przekazał w rozmowie z Interią mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, funkcjonariusze zabezpieczają materiał dowodowy, który ma zadecydować o tym, czy poseł Konfederacji odpowie za swój czyn przed wymiarem sprawiedliwości.

Sławomir Mentzen odpalił racę mimo zakazu. Policja reaguje

Wśród materiałów, jakie posłużą warszawskim policjantom znajdują się liczne fotografie, w tym zdjęcie, które na swoich mediach społecznościowych opublikował sam Sławomir Mentzen.

- Zbieramy materiał dowodowy do wniosku o ukaranie i zwrócimy się do Komendy Głównej Policji z wnioskiem o pomoc prawną w zakresie uzyskania zezwolenia o ściganiu - przekazał w rozmowie z Interią mł. asp. Jakub Gontarek.

Funkcjonariusz stołecznej policji nie odniósł się do informacji dot. ewentualnego wniosku o uchylenie immunitetu posłowi Konfederacji. Do tego konieczne jest zebranie dowodów. O sprawie jako pierwsze informowało RMF FM.

Służby zabezpieczają obecnie nagrania z miejskiego monitoringu i policyjnych kamer. Przesłuchani mają zostać także świadkowie zdarzenia.

Incydent z udziałem Sławomira Mentzena. Konfederacja reaguje

Zakaz używania materiałów pirotechnicznych podczas obchodów Święta Niepodległości wywołał poruszenie wśród polityków Konfederacji. Jak przekazał Interii bliski współpracownik Sławomira Mentzena Bartosz Bocheńczak, decyzja wojewody mazowieckiego była "oderwana od rzeczywistości".

- Marsz Niepodległości po raz kolejny obnażył absurd, w jakim obecnie żyjemy - policja, zmagająca się z tysiącami wakatów i chronicznym niedoborem ludzi, zamiast skupiać się na realnych zagrożeniach, musi tracić czas na ściganie bezpiecznych rac - mówił Bocheńczak.

Zdaniem współpracownika Mentzena materiały pirotechniczne wykorzystywane przez uczestników marszu nie spowodowały we wtorek żadnych zniszczeń.

- Zakaz ich użycia, wydany przez wojewodę, był kompletnie oderwany od rzeczywistości, bo te środki pirotechniczne od lat stanowią integralną część oprawy patriotycznych uroczystości i nie powodują żadnych szkód. To czysta złośliwość władzy wobec uczestników marszu, którzy chcieli godnie uczcić święto niepodległości - stwierdził.

Marsz Niepodległości w Warszawie. "Jeden ze spokojniejszych"

Stołeczna Policja chce pociągnąć do odpowiedzialności pozostałych uczestników marszu, którzy złamali wydane przez wojewodę mazowieckiego rozporządzenie. W komunikacie prasowym upubliczniono wizerunki poszukiwanych osób.

Szef Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal przekazał na wtorkowym briefingu prasowym, że tegoroczny Marsz Niepodległości był jednym z najspokojniejszych w ostatnich latach. Pomimo odpalania rac, petard i świec dymnych, policja odnotowała tylko jeden niebezpieczny incydent.

Miał on miejsce przed budynkiem konsulatu Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Jeden z uczestników zgromadzenia zorganizowanego przez środowiska lewicowe rzucił na schody podpaloną racę.

Misztal poinformował również, że w Marszu Niepodległości wzięło udział około 100 tysięcy osób. Podkreślił jednak, że są to szacunkowe dane miejskie i na pewno będą się one różniły od tych przekazanych przez organizatora.

W wydarzeniu udział wziął m.in. prezydent Karol Nawrocki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki czy lider Konfederacji Krzysztof Bosak.

