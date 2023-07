Mentzen zachwyca się podatkami na Malcie. Riposta Bodnara

Sławomir Mentzen zachwycił się w swoim ostatnim wpisie rajem podatkowym na Malcie. "Czujesz to? To Malta, synu (...) uwielbiam zapach niepłaconych podatków o poranku" - napisał jeden z liderów Konfederacji. Na post zareagował Adam Bodnar. "Tak. To Malta, synu. To tutaj została zamordowana odważna dziennikarka Daphne Caruana Galizia... za śledzenie powiązań korupcyjnych" - zripostował krótki tekst Mentzena były rzecznik praw obywatelskich.