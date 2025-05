Sławomir Cenckiewicz z zarzutami. Komunikat prokuratury

Prokuratura zarzuca Cenckiewiczowi, że ten "wyraził pisemną zgodę na upoważnieniu podpisanym przez dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej - Piotra Z. dla dwóch oficerów z tego Departamentu do dostępu do dokumentów o klauzuli tajne i ściśle Tajne (...) mając świadomość, że pisemne upoważnienie do treści zawartych w dokumentach planowania operacyjnego mógł wydać szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego lub minister obrony narodowej".

Wcześniej, w marcu, zarzuty w tej sprawie usłyszał także Błaszczak, który również nie przyznał się do zarzutów, oceniając je jako bezzasadne. Przekonywał, że odtajnił fragmenty dokumentu z archiwum po to, by nie można było wrócić do koncepcji "obrony Polski na linii Wisły" i że zrobiłby to samo jeszcze raz.