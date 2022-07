Skutki burz w Polsce. 3,7 tys. zgłoszeń, siedem osób rannych

Oprac.: Paulina Sowa Polska

To była burzowa noc w Polsce. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na północy kraju. - Do godz. 6 rano w sobotę strażacy odnotowali ok. 3,7 tys. zgłoszeń dotyczących usuwania skutków burz, w wyniku których rannych zostało siedem osób - podał bryg. Karol Kierzkowski, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.

Zdjęcie Skutki burz w Polsce / KP PSP Chojnice /