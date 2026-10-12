W skrócie Lech Wałęsa skomentował wyniki wyborów w Krakowie, wskazując, że mieszkańcy utrudniają rządy Donalda Tuska.

Łukasz Gibała wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Krakowie, uzyskując 62,12 procent głosów, podczas gdy Monika Piątkowska zdobyła 37,88 procent.

Monika Piątkowska określiła kampanię wyborczą jako bardzo brudną i zapowiedziała, że jej środowisko polityczne będzie kontrolować działania nowego prezydenta miasta.

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W II turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie Łukasz Gibała uzyskał 62,12 proc. poparcia. Rywalizująca z nim Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, zdobyła 37,88 proc. głosów.

Głosowanie w stolicy Małopolski to efekt odwołania 24 maja w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta.

Lech Wałęsa po porażce Piątkowskiej. "Utrudniacie rządzenie Tuskowi"

Komentarz w tej sprawie opublikował były prezydent Lech Wałęsa. Według niego, porażka Piątkowskiej to cios dla rządów obecnej koalicji, na czele której stoi premier Donald Tusk.

"Po wyborach w Krakowie. Pragnę zauważyć Kochani z Krakowa skutecznie utrudniacie rządzenie wspaniałemu Premiwrowi Tuskowi. Niezależnie od małych racji" - przekazał laureat Pokojowej Nagrody Nobla .

Wpis został skomentowany m.in. przez byłego szefa BBN Sławomira Cenckiewicza, autora książek o Wałęsie.

"Przekonała mnie Żywa Legenda, że wybory w Krakowie mają znaczenie dla całego kraju" - napisał.

Monika Piątkowska mimo poparcia KO i PSL, startowała z komitetu KWW Moniki Piątkowskiej - Ponad podziałami. W 2025 r. w wyborach uzupełniających w Krakowie została wybrana na senatora, zajmując miejsce wieloletniego parlamentarzysty PO Bogdana Klicha. Od 2018 r. jest też prezesem Izby Zbożowo-Paszowej w Warszawie.

Monika Piątkowska po przegranych wyborach. Mówiła o "brudnej kampanii"

- Startowałam w bardzo trudnej sytuacji. Razem z zespołem wykonaliśmy ogromną pracę, ale efekt okazał się niewystarczający - stwierdziła Monika Piątkowska w powyborczej rozmowie w radiu Tok FM.

Oceniła także, że była to "bardzo brudna kampania wyborcza". Odniosła się m.in. do działań dziennikarzy telewizji wPolsce24, którzy mieli przyjechać na teren zamkniętego osiedla pod Warszawą, gdzie mieszka jej nastoletni syn. Według kandydatki KO, działanie dziennikarzy miało na celu wskazanie, że "realia jej świata są dalekie od problemów mieszkańców Krakowa".

- W tym samym czasie, gdy dobijali się do segmentu, w którym przebywało moje dziecko, podczas konferencji prasowej w Krakowie inny dziennikarz zadawał mi pytania. Dobijanie się do domu, próby nagrywania przez okno mojego dziecka w środku. Czy to jest normalna praca dziennikarska? - pytała Piątkowska w Tok FM.

- W mojej ocenie była to próba rozbicia mojej kampanii i zmuszenia mnie, bym zamiast prowadzić ją dalej, skupiła się na ochronie rodziny - stwierdziła.

Pogratulowała też Łukaszowi Gibale i zapewniła, że związane z nią środowisko polityczne będzie "patrzeć mu na ręce".

- Każdego dnia będziemy czuwać nad interesem naszego miasta. Życzę ci powodzenia, życzę ci sukcesu, bo dobrze życzę naszemu miastu, bo kocham nasze miasto, ale równocześnie mówię ci bardzo twardo: będę patrzyła na ręce - zapowiedziała Piątkowska.



