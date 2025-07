Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dotyczące burz w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim oraz lubuskim (w okolicach Zielonej Góry)

Będą one obowiązywać w niedzielę od godz. 12:00 do godz. 21:00 tego samego dnia.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad" - czytamy na stronie IMGW.

Prognoza pogody na niedzielę. Ciepło, ale z opadami deszczu

W niedzielę na zachodzie i południu zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie również burze.

Prognozowana suma opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 23 st. C na wschodzie i wybrzeżu, około 26 st. C w centrum, do 29 st. C na zachodzie.

Wiatr słaby, miejscami nad morzem umiarkowany, na ogół północny i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru będą osiągać do 60 km/h.

Jaka będzie pogoda na początku tygodnia?

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami na północnym wschodzie duże i tam początkowo słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 13 st. C w Bieszczadach, około 16 st. C w centrum, do 18 st. C na zachodzie; chłodniej na Podhalu, około 12 st. C. Wiatr słaby, na zachodzie południowo-wschodni, na pozostałym obszarze zmienny.

W poniedziałek na wschodzie i w centrum zachmurzenie przeważnie małe i na ogół bez opadów. Natomiast na pozostałym obszarze rano zachmurzenie małe, później stopniowo od południowego zachodu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia po południu przelotnych opadów deszczu i burz. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 35 mm.

Temperatura maksymalna od 26 st. C na Suwalszczyźnie, około 29 st. C w centrum, do 32 st. C w Małopolsce; chłodniej nad samym morzem, od 22 st. C do 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h.

