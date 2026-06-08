W skrócie Marcin Horała i inni politycy PiS skrytykowali apel Donalda Tuska do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o szczerą i bezpośrednią rozmowę.

Politycy Koalicji Obywatelskiej ocenili stanowisko premiera jako rozsądne i odpowiedzialne, podkreślając konieczność dialogu w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.

Wołodymyr Zełenski nadał ukraińskiej jednostce imię 'Bohaterów UPA', co wywołało debatę na temat odebrania mu Orderu Orła Białego przyznanego przez Andrzeja Dudę.

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Poniedziałkowy wpis Donalda Tuska wywołał falę komentarzy. Głos zabrali rozpoznawalni politycy Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Marcin Horała w swoim poście na platformie X zwrócił się bezpośrednio do premiera, pytając go o to, czy mógłby "chociaż raz dla odmiany po prostu stanąć po stronie Polski".

W podobnym tonie wypowiedział się wiceprezes PiS Przemysław Czarnek, który zapytał Tuska, czy jest on "premierem Polski czy zewnętrznym arbitrem". "A może warto choć raz stanąć po stronie Polski tuż przed końcem rządów?" - dopytywał.

"Wreszcie dostrzegł własną bezradność". Fala komentarzy po apelu Tuska

Były premier Mateusz Morawiecki ocenił z kolei, że dyplomacja rządu Tuska ma "jedno oblicze - klękanie przed Brukselą i Berlinem". "Co zatem mogło pójść nie tak?" - ironizował.

Jacek Sasin w swoim komentarzu napisał z kolei, że "szybko skończyło się rumakowanie Donalda Tuska, który twierdził, że to wyłącznie rząd prowadzi politykę zagraniczną".

"Dziś, gdy relacje Warszawa-Kijów znalazły się w kryzysie, apeluje, by prezydent Karol Nawrocki przejął inicjatywę. Dobrze, że wreszcie dostrzegł własną bezradność" - opisywał poseł, apelując do premiera, aby ten skończył "przeszkadzać prezydentowi, który broni polskiego interesu, pamięci i godności".

"Z jakiej racji mamy siadać do rozmów?". Burza po wpisie Tuska

Łukasz Rzepecki, były doradca Andrzeja Dudy, napisał z kolei, że nie sądził, iż "w polityce międzynarodowej, gdy ktoś nam spluwa w twarz, sprawdzi się staroszkolna zasada: 'nieważne, kto zaczął, macie sobie podać ręce'".

"To ma być ta poważna dyplomacja, w której premier rozkłada ręce i wzywa do mediacji? Oto 'powaga' Rzeczypospolitej w wykonaniu rządu Koalicji Obywatelskiej w pełnej krasie!" - zakończył swój komentarz Rzepecki.

Polityk Nowej Nadziei Stanisław Tyszka zarzucił natomiast premierowi, że "obraża" i "poniża" on nasze państwo. Zaapelował on także do Tuska, aby skasował swój wpis, w którym zaapelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o "bezpośrednią i szczerą rozmowę"

"Z jakiej racji mamy siadać do pojednawczych rozmów w charakterze państwa, które jest zawinioną stroną konfliktu? Nie jesteśmy tutaj stroną. To Ukraińcy nazwali swój oddział imieniem nazistowskiego oddziału, nie Polska. To Ukraina tutaj popełniła poważny błąd, a nie Polska" - dodał Konrad Berkowicz.

"Odpowiedzialny", "rozsądny". Politycy KO bronią premiera Tuska

W odmiennym tonie wypowiedzieli się politycy Koalicji Obywatelskiej. Poseł Krzysztof Brejza opisał apel Tuska do prezydentów Polski i Ukrainy mianem "rozsądnego" oraz "odpowiedzialnego".

"Takiej rozmowy głównie boi się Rosja i Putin, więc niezależnie od różnic, trzeba usiąść do stołu i wznieść ponad podziały, żeby nie wygrał tego Kreml" - dodał polityk.

Hanna Gronkiewicz-Waltz przychyliła się do tej opinii i dodała, że "odpowiedzialny premier Tusk nie chce, by nasza młodzież poszła na front".

"W interesie obu państw". Tusk z apelem do Zełenskiego i Nawrockiego

Wołodymyr Zełenski zadecydował o nadaniu jednostce wojskowej na Ukrainie imienia "Bohaterów UPA". Spotkało się to ze zdecydowaną reakcją Karola Nawrockiego, który zasugerował, że ukraińskiemu prezydentowi powinno się odebrać przyznany jeszcze przez Andrzeja Dudę Order Orła Białego.

Nad sprawą w poniedziałek debatuje Kapituła Orderu Orła Białego. Odebranie wspomnianego odznaczenia jest możliwe, jeżeli jego nadanie nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd albo gdy odznaczony dopuścił się czynu, przez który stał się niegodny orderu.

Premier Tusk w poniedziałek opublikował wpis, w którym zwrócił się do przywódców Polski i Ukrainy z prośbą o "bezpośrednią i szczerą rozmowę", "zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia"

"Współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy. To chyba oczywiste dla nas wszystkich" - podsumował szef rządu.





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