"Skończyło się bezprawie i szukanie haków". Minister Żurek zapowiada

Piotr Białczyk

Piotr Białczyk

- Koniec z rzecznikami (dyscyplinarnymi), którzy ścigali sędziów za niezawisłość i odwagę, za zadawanie pytań prejudycjalnych i cytowanie konstytucji - powiedział Waldemar Żurek w nowym wywiadzie. Minister sprawiedliwości jednocześnie dodał, że "nie będzie udawał, że wszystko jest w porządku".

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Minister sprawiedliwości Waldemar ŻurekLeszek SzymańskiPAP

W skrócie

  • Minister sprawiedliwości zapowiada koniec ścigania sędziów za odwagę i niezawisłość, stawiając na odpolitycznienie systemu dyscyplinarnego.
  • Joanna Raczkowska została nowym rzecznikiem dyscyplinarnym, by przywrócić normalność i standardy konstytucyjne.
  • Nowe badania pokazują spadek zaufania Polaków do sądów, a były prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich ocenia to jako sygnał ostrzegawczy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Minister sprawiedliwości w rozmowie z "Rzeczpospolitą" wskazał cele, jakie stawia przed Joanną Raczkowską z Sądu Rejonowego dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie. To właśnie ona została nowym rzecznikiem dyscyplinarnym, zastępując w tej roli sędziego Mariusza Ulmana z Nysy, który po niecałych dwóch miesiącach zrezygnował z powodów rodzinnych

- Ma jedno kluczowe zadanie: odpolitycznić system dyscyplinarny. Przywrócić normalność i standardy konstytucyjne czy europejskie. Koniec z rzecznikami, którzy ścigali sędziów za niezawisłość i odwagę, za zadawanie pytań prejudycjalnych i cytowanie konstytucji. Wszyscy pamiętamy, jak wyglądały pseudodyscyplinarki - szukanie haków na sędziów, szykany wobec tych, którzy bronili konstytucji. Drodzy Panowie: (Piotrze) Schab, (Przemysławie) Radzik i (Michale) Lasota - skończyło się bezprawie. Wraca praworządność - zapowiedział Waldemar Żurek.

Zobacz również:

Prokurator generalny Waldemar Żurek
Polska

Minister Żurek powołał specjalny zespół. Będzie "inicjował pozwy"

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Gazeta zapytała urzędnika, gdzie nowa rzeczniczka sędziów będzie pracować. Żurek odparł, że "nie będzie udawać, że wszystko jest w porządku".

    - Byli rzecznicy dyscyplinarni okupują biura w siedzibie KRS. A legalni rzecznicy muszą przecież pracować i nie będą skazani na łaskę i niełaskę uzurpatorów. Wydałem w tej sprawie zarządzenie. Zgodnie z jego paragrafem 5. obsługę administracyjną rzeczników w razie potrzeby może zapewnić Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - powiedział.

    Spada zaufanie do sądów. Jest nowy sondaż

    - Jako minister sprawiedliwości mogę też udostępnić w Warszawie pomieszczenia np. do przesłuchań. To zarządzenie nie zmienia ustawy (nie uchyla art. 112 par. 4 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych) i nie zastępuje roli KRS. Jest aktem wewnętrznym, opartym wprost na art. 34a ustawy o Radzie Ministrów i mającym konstytucyjnie wewnętrzny charakter (art. 93 konstytucji). Cel jest prosty: umożliwienie normalnej, spokojnej pracy legalnym rzecznikom - dodał Żurek.

    Tymczasem IBRiS dla "Rzeczpospolitej" zrealizował sondaż, z którego wynika, iż ponad połowa Polaków nie ufa sądom. Zaufanie do sądownictwa spadło w ciągu roku o 6,2 pkt proc., a zdecydowana nieufność wzrosła o 10 pkt proc.

    - Myślę, że to jest taka czerwona kartka, pokazana wszystkim, zarówno sędziom, jak i przedstawicielom świata polityki - ocenił Krystian Markiewicz, były prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich.

    Zobacz również:

    Waldemar Żurek
    Polska

    "To sytuacja kuriozalna". Żurek odpowiada na ruch KRS

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    Pytania o to, co zniszczyło dom w Wyrykach. Szef MSZ: Nie mamy jeszcze pełnej wiedzy, co tam spadłoPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze