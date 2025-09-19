W skrócie Minister sprawiedliwości zapowiada koniec ścigania sędziów za odwagę i niezawisłość, stawiając na odpolitycznienie systemu dyscyplinarnego.

Joanna Raczkowska została nowym rzecznikiem dyscyplinarnym, by przywrócić normalność i standardy konstytucyjne.

Nowe badania pokazują spadek zaufania Polaków do sądów, a były prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich ocenia to jako sygnał ostrzegawczy.

Minister sprawiedliwości w rozmowie z "Rzeczpospolitą" wskazał cele, jakie stawia przed Joanną Raczkowską z Sądu Rejonowego dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie. To właśnie ona została nowym rzecznikiem dyscyplinarnym, zastępując w tej roli sędziego Mariusza Ulmana z Nysy, który po niecałych dwóch miesiącach zrezygnował z powodów rodzinnych

- Ma jedno kluczowe zadanie: odpolitycznić system dyscyplinarny. Przywrócić normalność i standardy konstytucyjne czy europejskie. Koniec z rzecznikami, którzy ścigali sędziów za niezawisłość i odwagę, za zadawanie pytań prejudycjalnych i cytowanie konstytucji. Wszyscy pamiętamy, jak wyglądały pseudodyscyplinarki - szukanie haków na sędziów, szykany wobec tych, którzy bronili konstytucji. Drodzy Panowie: (Piotrze) Schab, (Przemysławie) Radzik i (Michale) Lasota - skończyło się bezprawie. Wraca praworządność - zapowiedział Waldemar Żurek.

Gazeta zapytała urzędnika, gdzie nowa rzeczniczka sędziów będzie pracować. Żurek odparł, że "nie będzie udawać, że wszystko jest w porządku".

- Byli rzecznicy dyscyplinarni okupują biura w siedzibie KRS. A legalni rzecznicy muszą przecież pracować i nie będą skazani na łaskę i niełaskę uzurpatorów. Wydałem w tej sprawie zarządzenie. Zgodnie z jego paragrafem 5. obsługę administracyjną rzeczników w razie potrzeby może zapewnić Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - powiedział.

Spada zaufanie do sądów. Jest nowy sondaż

- Jako minister sprawiedliwości mogę też udostępnić w Warszawie pomieszczenia np. do przesłuchań. To zarządzenie nie zmienia ustawy (nie uchyla art. 112 par. 4 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych) i nie zastępuje roli KRS. Jest aktem wewnętrznym, opartym wprost na art. 34a ustawy o Radzie Ministrów i mającym konstytucyjnie wewnętrzny charakter (art. 93 konstytucji). Cel jest prosty: umożliwienie normalnej, spokojnej pracy legalnym rzecznikom - dodał Żurek.

Tymczasem IBRiS dla "Rzeczpospolitej" zrealizował sondaż, z którego wynika, iż ponad połowa Polaków nie ufa sądom. Zaufanie do sądownictwa spadło w ciągu roku o 6,2 pkt proc., a zdecydowana nieufność wzrosła o 10 pkt proc.

- Myślę, że to jest taka czerwona kartka, pokazana wszystkim, zarówno sędziom, jak i przedstawicielom świata polityki - ocenił Krystian Markiewicz, były prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich.

