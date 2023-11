W związku z nową rolą Szymona Hołowni , który w poniedziałek został wybrany na marszałka Sejmu, szykują się zmiany. Mogą one dotknąć także samego prezesa PiS, a konkretnie aspektu jego ochrony. Od lat bowiem za bezpieczeństwo Jarosława Kaczyńskiego odpowiada prywatna Grom Group.

Zmiany w kwestii ochrony w parlamencie. Koniec z prywatnymi firmami

Teraz, jak donosi Wirtualna Polska, marszałek Sejmu Szymon Hołownia i przyszły szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki chcą, by zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim osobom na terenie parlamentu zajmowali się przedstawiciele Straży Marszałkowskiej. Zgodnie z prawem swoje działania mogłaby prowadzić też Służba Ochrony Państwa oraz Żandarmeria Wojskowa. Nie robiono by jednak wyjątków dla prywatnych firm.

Marek Sawicki o ochronie prezesa PiS: To jest podporządkowanie parlamentu interesom jednej osoby

- Dziwną sprawą jest, żeby prywatna firma ochroniarska chodziła po Sejmie - powiedział, dodając, że poczuł się bardzo dziwnie, kiedy po pierwszym posiedzeniu Sejmu ochrona prezesa Kaczyńskiego prowadziła go przejściem, które "dla nas wszystkich posłów w Sejmie od przynajmniej sześciu lat przez Prawo i Sprawiedliwość zostało zamknięte".

- Jeśli nie jesteśmy w Sejmie równi i dla jednych jedne przejścia są otwarte, a dla innych są zamknięte, to przepraszam bardzo, to nie jest demokracja, to jest podporządkowanie parlamentu interesom czy oczekiwaniom czy woli jednej osoby - mówił Sawicki.