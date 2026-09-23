Spis treści: Handel w niedziele na nowych zasadach. Do resortu wpłynęła petycja Dwa dni wolnego z rzędu i 59 godzin odpoczynku Koniec z nocną zmianą bezpośrednio po święcie? Godzina wolnego na udział w wyborach Czy sklepy rzeczywiście będą otwarte w każdą niedzielę?

Petycja została złożona 5 sierpnia 2026 roku, a 11 września opublikowano ją w rejestrze Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jej autor nie zgodził się na ujawnienie swoich danych. Przedstawił się jednak jako pracownik sektora logistyczno-handlowego.

Handel w niedziele na nowych zasadach. Do resortu wpłynęła petycja

Dokument zakłada umożliwienie handlu w niedziele, otwiera się w nowym oknie przy jednoczesnym wzmocnieniu ochrony pracowników. Zdaniem autora obecny system sprawia, że osoby pracujące w handlu i logistyce często otrzymują pojedyncze dni wolne w środku tygodnia, zamiast dłuższego czasu na odpoczynek.

W petycji wskazano, że wolna środa i piątek nie zapewniają takiej regeneracji jak dwa następujące po sobie dni bez pracy. Utrudniają również zaplanowanie wyjazdu lub spędzenie czasu z rodziną.

Dwa dni wolnego z rzędu i 59 godzin odpoczynku

Autor petycji proponuje dodanie nowych przepisów do Kodeksu pracy. Zgodnie z przedstawionym rozwiązaniem w każdym 168-godzinnym okresie pracownik miałby mieć zapewnione dwa kolejne dni wolne.

Wolne powinno obejmować co najmniej 48 godzin, do których doliczony zostałby wymagany odpoczynek dobowy. W praktyce pracownik otrzymywałby minimum 59 godzin przerwy od obowiązków służbowych.

Pracodawca nie mógłby rozdzielać tych dni ani przenosić niewykorzystanego odpoczynku na kolejny tydzień. Bloku wolnego nie mogłyby również skracać nadgodziny lub zmiany wprowadzane do grafiku.

Według autora takie rozwiązanie pozwoliłoby wprowadzić rotacyjny system pracy. Część zatrudnionych odpoczywałaby w weekend, a inni na przykład od poniedziałku do środy albo od środy do piątku.

Koniec z nocną zmianą bezpośrednio po święcie?

W petycji zwrócono również uwagę na rozpoczynanie pracy tuż po zakończeniu święta. Jako przykład podano sytuację, w której pracownik musi stawić się na nocnej zmianie o godz. 00:01, bezpośrednio po dniu ustawowo wolnym.

Proponowane przepisy zakazywałyby planowania pracy między godz. 00:00 a 6:00 po dniu świątecznym, jeżeli naruszałoby to prawo pracownika do nieprzerwanej regeneracji.

Autor przekonuje, że dłuższe bloki wolnego mogłyby przynieść korzyści nie tylko zatrudnionym. Jego zdaniem pracownicy częściej korzystaliby z usług turystycznych, gastronomii i rekreacji również w dni robocze. Miałoby to rozłożyć ruch turystyczny na cały tydzień i zmniejszyć korki powstające podczas weekendowych wyjazdów.

Są to jednak argumenty przedstawione przez autora petycji. Dokument nie zawiera analiz, które potwierdzałyby przewidywany wpływ zmian na konsumpcję, wpływy z VAT lub natężenie ruchu drogowego.

Godzina wolnego na udział w wyborach

W dokumencie znalazła się także dodatkowa propozycja dotycząca wyborów i referendów. Pracownicy zmianowi mieliby otrzymywać co najmniej godzinę płatnego czasu wolnego na oddanie głosu.

Czas ten mógłby następnie zostać odpracowany, na przykład w dwóch częściach po 30 minut. Według autora rozwiązanie ułatwiłoby udział w wyborach osobom pracującym na długich, nawet 10- lub 12-godzinnych zmianach.

Czy sklepy rzeczywiście będą otwarte w każdą niedzielę?

Na razie nie podjęto decyzji o zmianie obowiązujących przepisów. Złożenie petycji nie oznacza również, że przedstawione postulaty zostaną przyjęte przez rząd lub trafią do projektu ustawy.

Obecnie handel w niedziele pozostaje co do zasady zakazany. Przepisy przewidują określone niedziele handlowe oraz wyjątki obejmujące między innymi stacje paliw, apteki i niektóre sklepy prowadzone osobiście przez właścicieli.

Warto też zaznaczyć, że zaproponowany w petycji projekt przepisów dotyczy przede wszystkim Kodeksu pracy. Aby umożliwić otwarcie sklepów we wszystkie niedziele, potrzebna byłaby również zmiana ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta.

Ministerstwo informuje, że trwa analiza petycji. Dokument ma zostać rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż do 5 listopada 2026 roku.



