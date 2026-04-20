Skażone mięso w popularnej sieci sklepów. Pilne ostrzeżenie GIS

Aleksandra Czurczak

Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożyciem jednej z partii tatara wołowego marki "Kraina Mięs". Podczas badań wykryto w niej bakterie Salmonella, które mogą wywołać zatrucie pokarmowe. Produkt został wycofany ze sprzedaży w sieci Biedronka, a do konsumentów skierowano apel o ostrożność.

Lodówki sklepowe
Ostrzeżenie GIS. Bakterie Salmonella w tatarze wołowym

W skrócie

  • GIS ostrzegł przed partią tatara wołowego Kraina Mięs, w której wykryto bakterie Salmonella.
  • Producent i dystrybutor wycofali określoną partię produktu ze sprzedaży, a GIS monitoruje proces wycofywania.
  • Sanepid apeluje, by nie spożywać wskazanej partii tatara, a w przypadku objawów zatrucia skontaktować się z lekarzem.
Jak poinformował w poniedziałek Główny Inspektorat Sanitarny, w produkcie "Tatar wołowy Kraina Mięs" o masie 200 gramów wykryto bakterie Salmonella.

Chodzi o partię oznaczoną numerem 0992104, z terminem przydatności do spożycia 21 kwietnia 2026 roku. Producentem są Zakłady Mięsne Łuków S.A., a produkt został przygotowany dla Jeronimo Martins Polska S.A., czyli właściciela sieci Biedronka.

Ostrzeżenie GIS: Bakterie Salmonella w tatarze wołowymGIS

"Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego" - podkreślono w ostrzeżeniu GIS.

Zanieczyszczony tatar wołowy. Szybka reakcja producenta i dystrybutora

Inspektorat nadmienił, iż po otrzymaniu informacji o skażeniu producent mięsnego produktu niezwłocznie uruchomił procedurę wycofania wskazanej partii z obrotu. Również dystrybutor, czyli Jeronimo Martins Polska, usunął feralną partię tatara ze sklepów oraz opublikował komunikat dla klientów.

GIS zapewnia, iż proces wycofywania wadliwej partii jest na bieżąco monitorowany przez organy urzędowej kontroli żywności.

Pałeczki salmonelli w tatarze wołowym. Zalecenia dla klientów

Sanepid apeluje, by nie spożywać produktu pochodzącego z zakwestionowanej partii. W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego, takich jak bóle brzucha, biegunka czy gorączka, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Eksperci przypominają, że zakażenie bakterią Salmonella może być szczególnie niebezpieczne dla dzieci, osób starszych oraz posiadających obniżoną odporność. Z tego względu - każdorazowo w przypadku podejrzenia zatrucia - warto skonsultować się ze specjalistą i nie lekceważyć objawów.

Pałeczki Salmonelli w mięsie. Co to jest salmonelloza?

Pałeczki salmonelli mogą wywoływać salmonellozę - ostrą infekcję bakteryjną przewodu pokarmowego, która objawia się nagłą gorączką, silnym bólem brzucha, nudnościami, wymiotami i biegunką.

Leczenie takiego zatrucia ogranicza się zwykle do nawadniania. "W szczególnych warunkach (szpitale, domy opieki) zakażenie może się szerzyć drogą bezpośredniego kontaktu lub drogą powietrzną" - informuje GIS.

Możliwe jest także wystąpienie innych dolegliwości, m.in. zapalenia dróg żółciowych, płuc i opon mózgowo-rdzeniowych.

