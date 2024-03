- Problem śmieci w skarszewskich lasach to bardzo ważna sprawa. Niestety ciągle zdarza się, że przyjeżdżają do nas samochody wypełnione śmieciami. Tak jak na scence, którą przed chwilą widzieliśmy - mówi na nagraniu burmistrz.

Wybory samorządowe 2024. Nietypowa akcja burmistrza Skarszew

Pauli cytuje również jeden z listów, który miał trafić do ratusza w tej sprawie. Nadawcą ma być jeden z zaniepokojonych mieszkańców. "Ciągle przyjeżdżają do nas samochody wypełnione śmierciami. Czasami się zastanawiam, czy czołg mógłby poradzić sobie z takim samochodem" - cytuje autora burmistrz. - Postanowiliśmy to sprawdzić - odpowiada natychmiast samorządowiec.