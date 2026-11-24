W skrócie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało pięć osób za nielegalny handel silnie uzależniającymi lekami, które były wykupywane na fałszywe recepty.

Podczas akcji zabezpieczono dokumentację i dwa tysiące tabletek; śledczy szacują, że sprawcy w ten sposób pozyskali do dalszej sprzedaży prawie 10 tys. leków.

Dwóch podejrzanych trafiło do aresztu, a wobec pozostałych zastosowano dozór policji; za przestępstwa te grozi kara do 10 lat więzienia.

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W prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto postępowaniu funkcjonariusze CBZC ustalili, że w aptekach zlokalizowanych w stolicy Wielkopolski dochodzi do powtarzających się prób realizacji recept na te same produkty lecznicze - poinformował.

- Recepty były wystawiane przez konkretnych lekarzy, ale przedstawiane przez różne osoby - jeden sprawca realizował kilkanaście recept na ten sam lek opioidowy z danymi różnych pacjentów - wyjaśnił st. post. Michał Pietraszko.

Zaznaczył, że policyjna analiza recept - we współpracy z lekarzami i farmaceutami - wykazała, że większość z nich realizowana była w tych samych aptekach - nie tylko w Poznaniu, ale też m.in. Bydgoszczy, Łodzi i Trójmieście.

Akcja CBZC. Sprzedawali silnie uzależniające leki w sieci, doszło do zatrzymań

Policjanci z CBZC doszli do wniosku, że leki interesują sprawców z uwagi na zawartą w nich substancję czynną - narkotyczną. Środek na receptę, który kupowali, jest w warunkach leczniczych przeznaczony wyłącznie dla pacjentów z silną tolerancją na opioidy, w innym przypadku jedna tabletka może odurzyć kilka osób - wyjaśnił starszy posterunkowy.

Według śledczych, w różnych konfiguracjach osobowych i różnym czasie mieli oni zrealizować co najmniej kilkadziesiąt fałszywych recept. W ten sposób mieli pozyskać do dalszej sprzedaży prawie 10 tys. tabletek. Były one sprzedawane w kraju za pomocą platform komunikacji cyfrowej - podał.

Podczas zatrzymań pięciu osób, wśród których jest osoba podejrzewana o koordynowanie przestępczej akcji, znaleziono prawie 2 tys. tabletek, gotówkę i dokumentację związaną z wykupem leków oraz nośniki danych. Informatycy śledczy Biura poddadzą je wnikliwym badaniom - zaznaczył Pietraszko.

Podał, że oprócz dwóch aresztów pozostałym trzem osobom zakazano opuszczania kraju i zarządzono dozór policji. CBZC nie wyklucza kolejnych zarzutów dla podejrzanych oraz osób, które miały współuczestniczyć w ich działaniach. Za takie przestępstwa grozi do 10 lat więzienia.

Lekarz od uzależnień pogłębiał problem. Przeprowadzono dziennikarską prowokację

Tymczasem w niedzielę redakcja Polsat News Ujawnia opublikowała materiał z przeprowadzonej prowokacji, w ramach której reporter Leszek Dawidowicz umówił się na wizytę u lekarza reklamującego się w internecie jako specjalista do spraw uzależnień.

Dziennikarz przedstawił lekarzowi fikcyjną historię pacjenta, a podczas rozmowy pytany był m.in. o stosowane leki. Kiedy wskazał konkretny preparat, lekarz sam zwrócił uwagę na jego silnie uzależniające działanie oraz dawkowanie.

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Przeprowadzana wizyta zmieniła swój obrót, w momencie kiedy lekarz powiadomił, że koszt wystawienia recepty zależy od liczby opakowań leku. Reporter poprosił o trzy opakowania, za co miał zapłacić 300 zł. Kiedy zapytał o płatność BLIK-iem, cena wzrosła do 360 zł. Sam lekarz tłumaczył, że gotówka "jest dla niego korzystniejsza ze względu na podatki".

Dr Piotr Pisula, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, z którym rozmawiał Leszek Dawidowicz, podkreślił, że wypisywanie recepty osobie uzależnionej na lek, który będzie ten stan wzmagać, to działanie na szkodę pacjenta. Jak stwierdził, taki lekarz wykonuje "zawód dilera".



