Skandaliczne słowa Brauna. Żukowska składa zawiadomienie

Składam zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o podejrzenie popełnienie przestępstwa - to reakcja Anny Marii Żukowskiej na słowa Grzegorza Brauna. Lider Konfederacji Korony Polskiej w radiowym wywiadzie powiedział, że obóz Auschwitz z komorami gazowymi "to fejk".