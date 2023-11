TVP Info pokazało na wizji starszą kobietę w zaplamionej odzieży. Obraz ten służył jako ilustracja do jednego z materiałów o sytuacji emerytów. Ujęcia te zbulwersowały widzów i komentujących sprawę internautów. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do prezesa TVP z interwencją oraz poprosił o zbadanie sprawy przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Prezes TVP przekazał, że osoby odpowiedzialne za tę emisję zostały ukarane. "To było niedopuszczalne" - podkreślił Mateusz Matyszkowicz.