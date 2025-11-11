W skrócie Uczestnicy Marszu Niepodległości nieśli zarówno patriotyczne, jak i polityczne hasła.

Transparenty odnosiły się do tematów migracji, demografii oraz polskiej niezależności, a niektóre zawierały kontrowersyjne hasła.

W wydarzeniu brali udział przedstawiciele środowisk politycznych, takich jak Konfederacja Korony Polskiej, a także Młodzież Wszechpolska.

Na Marszu Niepodległości przeważały biało-czerwone flagi i patriotyczne pieśni, nie było to jednak jedyne, na co można było trafić na ulicach polskiej stolicy. Pojawiały się także hasła mniej patriotyczne, za to mocniej związane z bieżącą polityką.

Na niesionych przez uczestników transparentach widać było napisy dotyczące migracji, demografii czy polexitu, a także niektórych polskich polityków.

Marsz Niepodległości w Warszawie. Skandaliczne hasła

Jednym z polityków, których wizerunek często towarzyszył zgromadzonym, jest premier Donald Tusk.

Na jednym z transparentów pojawiło się hasło "Polska dziś się upomina, zwrócić Tuska do Berlina".

Kolejna grupa maszerujących w Marszu Niepodległości uczestniczyła z banerem z napisem "Ruda świnia do Berlina".

Warszawa. Marsz Niepodległości na ulicach stolicy

Marsz Niepodległości sprzyjał także tematom o charakterze ściśle politycznym.

Zwolennicy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna podnosili temat polskiej niezależności i Polexitu.

Krzysztof Bosak z kolei w mediach społecznościowych podzielił się zdjęciem transparentu Młodzieży Wszechpolskiej, który odnosił się do kwestii demograficznych.

Wśród uczestników wydarzenia pojawiły się także hasła antyimigranckie. W oczy rzucał się między innymi czarny baner z napisem "Stop imigracji, czas deportacji".

Wśród zgromadzonych na marszu osób nie zabrakło też flag ONR oraz symboli Falangi, które budzą liczne kontrowersje.

