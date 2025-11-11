Skandaliczne hasła w Warszawie. "Stop imigracji, czas deportacji"
"Polska dziś się upomina, zwrócić Tuska do Berlina", "Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka" oraz "Stop imigracji, czas deportacji" - to tylko niektóre z haseł, które towarzyszyły maszerującym w tegorocznym Marszu Niepodległości. Według wstępnych danych 11 Listopada w wydarzeniu w stolicy wzięło udział około 100 tys. osób
W skrócie
Na Marszu Niepodległości przeważały biało-czerwone flagi i patriotyczne pieśni, nie było to jednak jedyne, na co można było trafić na ulicach polskiej stolicy. Pojawiały się także hasła mniej patriotyczne, za to mocniej związane z bieżącą polityką.
Na niesionych przez uczestników transparentach widać było napisy dotyczące migracji, demografii czy polexitu, a także niektórych polskich polityków.
Marsz Niepodległości w Warszawie. Skandaliczne hasła
Jednym z polityków, których wizerunek często towarzyszył zgromadzonym, jest premier Donald Tusk.
Kolejna grupa maszerujących w Marszu Niepodległości uczestniczyła z banerem z napisem "Ruda świnia do Berlina".
Warszawa. Marsz Niepodległości na ulicach stolicy
Marsz Niepodległości sprzyjał także tematom o charakterze ściśle politycznym.
Zwolennicy Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna podnosili temat polskiej niezależności i Polexitu.
Krzysztof Bosak z kolei w mediach społecznościowych podzielił się zdjęciem transparentu Młodzieży Wszechpolskiej, który odnosił się do kwestii demograficznych.
Wśród uczestników wydarzenia pojawiły się także hasła antyimigranckie. W oczy rzucał się między innymi czarny baner z napisem "Stop imigracji, czas deportacji".
Wśród zgromadzonych na marszu osób nie zabrakło też flag ONR oraz symboli Falangi, które budzą liczne kontrowersje.