Skandal z udziałem Berkowicza. Reagują marszałek i ambasada Izraela

W skrócie Konrad Berkowicz podczas posiedzenia Sejmu zaprezentował papierową flagę Izraela ze swastyką i oskarżył Izrael o ludobójstwo.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty potępił zachowanie posła Konfederacji i zapowiedział skierowanie wniosku do Prezydium Sejmu o ukaranie go.

Kancelaria Sejmu poinformowała o analizie możliwości podjęcia kroków prawnych, w tym zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W stanowisku opublikowanym w mediach społecznościowych Kancelarii Sejmu wskazano, że zachowanie Konrada Berkowicza na sali plenarnej stanowi "rażące naruszenie powagi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad debaty parlamentarnej".

"W polskim parlamencie nie ma i nie będzie miejsca na symbole i przekazy nawiązujące do ideologii odpowiedzialnej za jedne z największych zbrodni w historii ludzkości oraz na antysemityzm" - czytamy.

Skandal z udziałem Konrada Berkowicza. Marszałek Sejmu potępia zachowanie posła

W oświadczeniu Kancelarii Sejmu napisano, że zdarzenie jest "szczególnie oburzające" ze względu na to, że miało miejsce w dniu Jom Ha-Szoa (Dniu Pamięci Holokaustu). Wskazano też, że Berkowicz posunął się do "instrumentalnego używania symboliki nazistowskiej", co jest "rażącym przekroczeniem granic dopuszczalnej wypowiedzi".

"Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty stanowczo potępia skandaliczne zachowanie posła Konrada Berkowicza" - czytamy w komunikacie.

Kancelaria podkreśliła, że Sejm pozostaje "miejscem debaty demokratycznej, opartej na odpowiedzialności, szacunku i poszanowaniu pamięci historycznej".

Kancelaria Sejmu zapowiada konsekwencje dla posła Konfederacji

W związku z incydentem Włodzimierz Czarzasty podjął decyzję o przygotowaniu wniosku do Prezydium Sejmu o ukaranie Konrada Berkowicza. Podstawą ma być art. 23 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 175 ust. 2a Regulaminu Sejmu, mówiący o naruszeniu powagi Sejmu. Na posła nałożona może zostać kara finansowa.

Oprócz tego marszałek Sejmu polecił służbom prawnym Kancelarii Sejmu przeanalizowanie możliwości podjęcia dalszych kroków prawnych.

Chodzi m.in. o zawiadomienie organów ścigania w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na publicznym znieważeniu flagi państwa obcego i propagowaniu nazizmu.

"Polskie władze muszą działać natychmiast". Ambasada Izraela apeluje

Oświadczenie w sprawie zachowania Konrada Berkowicza wystosowała również Ambasada Izraela w Polsce. Jak wskazano, poseł "zbezcześcił" flagę izraelską, a zamiast wyrazić solidarność z ofiarami w dniu Jom Ha-Szoa, "porównał żydowski symbol oraz państwo żydowskie do nazistów".

Działania posła nazwane zostały "ohydnymi" i "szczególnie wstrząsającymi". "Poparcie dla niego ze strony innych polityków tylko pogłębia wstyd" - czytamy.

"Polskie władze muszą działać natychmiast, aby stawić czoła tej hańbie i usunąć tę moralną plamę" - napisano w oświadczeniu.

MSZ reaguje na incydent w Sejmie. "Karygodne i niedopuszczalne"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że "w najostrzejszy sposób potępia" zachowanie Konrada Berkowicza.

"Krytyka polityki regionalnej Izraela ze strony posła nie uzasadnia takiego gestu, który jest w najwyższym stopniu obraźliwy nie tylko dla Żydów i Izraelczyków, ale wszystkich, wśród których Holokaust i inne zbrodnie nazistowskie są ważnym elementem pamięci i tożsamości" - napisano w komunikacie.

Jak wskazano, Polacy mają "szczególny obowiązek" wobec pamięci historycznej związanej z Zagładą. "Jakiekolwiek prowokacje uznać należy za karygodne i niedopuszczalne" - podsumowano w oświadczeniu.

Berkowicz potępia Izrael. Na mównicę wszedł ze skandalicznym rekwizytem

Do incydentu doszło podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu. Konrad Berkowicz wyszedł na mównicę, gdzie wypowiedział się na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie i działań Izraela. Poseł Konfederacji stwierdził, że w wyniku izraelskich ataków zginęło już "kilkadziesiąt razy więcej dzieci niż podczas całej wojny w Ukrainie".

Zarzucił również Izraelowi stosowanie "zakazanych bomb fosforowych", której ofiarami są przede wszystkim cywile, w tym kobiety i dzieci. - Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa III Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak - powiedział polityk, po czym wyciągnął papierową flagę Izraela, na której widniała swastyka.

Wystąpienie Berkowicza wzbudziło oburzenie na sali sejmowej. Część posłów krzyczała "skandal". Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że "pokazywanie swastyki w polskim Sejmie nie jest w żaden sposób usprawiedliwione". Z kolei poseł klubu Centrum Sławomir Ćwik zwrócił się do marszałka z apelem o zawiadomienie prokuratury.

