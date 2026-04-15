W skrócie Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Konrada Berkowicza.

W komunikacie wskazano, że zachowanie posła miało polegać na publicznym znieważeniu flagi państwa obcego oraz propagowaniu faszyzmu.

Ambasada Izraela w Polsce, polskie MSZ oraz ambasador USA w Polsce Tom Rose skrytykowali działania posła Berkowicza.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Komunikat w sprawie skandalu z udziałem Konrada Berkowicza podczas wtorkowych obrad Sejmu opublikowano w środę po południu. Ruch w tej sprawie Włodzimierz Czarzasty zapowiadał wcześniej.

"Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Konrada Berkowicza. W jego ocenie poseł podczas obrad Sejmu dopuścił się czynów publicznego znieważenia flagi państwa obcego oraz propagowania faszyzmu" - czytamy w komunikacie.

Skandal w Sejmie. Czarzasty zawiadomił prokuraturę ws. Berkowicza

W piśmie do prokuratury marszałek opisał zachowanie posła podczas posiedzenia Sejmu. Czarzasty przywołał słowa polityka, który mówił, że: "Izrael to nowa Trzecia Rzesza i że w związku z tym jego flaga powinna zawierać swastykę". Następnie poseł rozwinął izraelską flagę "zniekształconą w ten sposób, że w miejsce symbolu Gwiazdy Dawida nadrukował symbol nazistowskich Niemiec".

Jak podkreśla marszałek Sejmu, w ten sposób doszło do "znieważenia flagi państwa, z którym Polska pozostaje w stosunkach dyplomatycznych", wyjątkowo doświadczonego dramatycznymi wydarzeniami z przeszłości.

Czarzasty stwierdził, że "zachowanie to jest szczególnie oburzające, gdyż nastąpiło w Dniu Pamięci Holokaustu". W komunikacie czytamy też, że do pisma dołączone zostały dowody w postaci wyciągu ze stenogramu posiedzenia Sejmu oraz nagranie wypowiedzi posła.

"Według Włodzimierza Czarzastego zachowanie posła Berkowicza może być kwalifikowane jako czyny stanowiące przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej z art. 137 § 2 Kodeksu karnego (publiczne znieważenie flagi państwa obcego) oraz przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu z art. 256 § 2 Kodeksu karnego (...)" - dodano w komunikacie.

Incydent w Sejmie. Konrad Berkowicz odpowiada marszałkowi

Na decyzję marszałka Sejmu zareagował poseł Konrad Berkowicz.

"Nie mam zamiaru milczeć. Pana groźby i zawiadomienia nic nie dadzą. Żydzi dokonują ludobójstwa w Gazie" - napisal na X polityk Konfederacji.

"Wy się boicie, ja nie - będę o tym mówił głośno i tak, będę przyrównywał symbol nazistowski do flagi Izraela, bo Izrael w pełni na to zasługuje. Izrael to III Rzesza XXI wieku"- dodał Berkowicz.

Skandal na sali plenarnej. Zareagowała ambasada Izraela w Polsce

Z kolei we wtorek Kancelaria Sejmu wydała oświadczenie w sprawie incydentu, w którym stwierdziła, że zachowanie posła na sali plenarnej to "rażące naruszenie powagi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad debaty parlamentarnej".

"W polskim parlamencie nie ma i nie będzie miejsca na symbole i przekazy nawiązujące do ideologii odpowiedzialnej za jedne z największych zbrodni w historii ludzkości oraz na antysemityzm" - dodano.

Oświadczenie w sprawie skandalu z udziałem Berkowicza opublikowała we wtorek także ambasada Izraela w Polsce. Jak stwierdzono, poseł "zbezcześcił" flagę izraelską, a zamiast wyrazić solidarność z ofiarami w dniu Jom Ha-Szoa, "porównał żydowski symbol oraz państwo żydowskie do nazistów".

Działania polityka określono jako "ohydne" i "szczególnie wstrząsające". Sytuację potępiło także polskie MSZ oraz ambasador USA w Polsce Tom Rose.

1060. rocznica Chrztu Polski - limitowane monety kolekcjonerskie z mennicy, która bije medale Nagrody Nobla materiały promocyjne