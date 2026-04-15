Skandal w Sejmie z udziałem Berkowicza. Jest zawiadomienie do prokuratury

Komunikat w sprawie skandalu z udziałem Konrada Berkowicza podczas wtorkowych obrad Sejmu opublikowano w środę po południu. Ruch w tej sprawie Włodzimierz Czarzasty zapowiadał wcześniej.

"Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty złożył w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła Konrada Berkowicza. W jego ocenie poseł podczas obrad Sejmu dopuścił się czynów publicznego znieważenia flagi państwa obcego oraz propagowania faszyzmu" - czytamy w komunikacie.

Skandal w Sejmie. Czarzasty zawiadomił prokuraturę ws. Berkowicza

W piśmie do prokuratury marszałek opisał zachowanie posła podczas posiedzenia Sejmu. Czarzasty przywołał słowa polityka, który mówił, że "Izrael to nowa Trzecia Rzesza i że w związku z tym jego flaga powinna zawierać swastykę". Następnie poseł rozwinął izraelską flagę "zniekształconą w ten sposób, że w miejsce symbolu Gwiazdy Dawida nadrukował symbol nazistowskich Niemiec".

Jak podkreśla marszałek Sejmu, w ten sposób doszło do "znieważenia flagi państwa, z którym Polska pozostaje w stosunkach dyplomatycznych", wyjątkowo doświadczonego dramatycznymi wydarzeniami z przeszłości.

Czarzasty stwierdził, że "zachowanie to jest szczególnie oburzające, gdyż nastąpiło w Dniu Pamięci Holokaustu". W komunikacie czytamy też, że do pisma dołączone zostały dowody w postaci wyciągu ze stenogramu posiedzenia Sejmu oraz nagranie wypowiedzi posła.

"Według Włodzimierza Czarzastego zachowanie posła Berkowicza może być kwalifikowane jako czyny stanowiące przestępstwo przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej z art. 137 § 2 Kodeksu karnego (publiczne znieważenie flagi państwa obcego) oraz przestępstwo przeciwko porządkowi publicznemu z art. 256 § 2 Kodeksu karnego (...)" - dodano w komunikacie.

Skandal na sali plenarnej. Zareagowała ambasada Izraela w Polsce

Z kolei we wtorek Kancelaria Sejmu wydała oświadczenie w sprawie incydentu, w którym stwierdziła, że zachowanie posła na sali plenarnej to "rażące naruszenie powagi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasad debaty parlamentarnej".

"W polskim parlamencie nie ma i nie będzie miejsca na symbole i przekazy nawiązujące do ideologii odpowiedzialnej za jedne z największych zbrodni w historii ludzkości oraz na antysemityzm" - dodano.

Oświadczenie w sprawie skandalu z udziałem Berkowicza opublikowała we wtorek także ambasada Izraela w Polsce. Jak stwierdzono, poseł "zbezcześcił" flagę izraelską, a zamiast wyrazić solidarność z ofiarami w dniu Jom Ha-Szoa, "porównał żydowski symbol oraz państwo żydowskie do nazistów".

Działania polityka określono jako "ohydne" i "szczególnie wstrząsające". Sytuację potępiło także polskie MSZ oraz ambasador USA w Polsce Tom Rose.

Wkrótce więcej informacji...

