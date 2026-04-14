Skandal w Sejmie. Konrad Berkowicz z szokującym wystąpieniem

Wtorkowe wystąpienie Berkowicza dotyczyło konfliktu na Bliskim Wschodzie i działań Izraela.

- Ataki Izraela na Bliskim Wschodzie odczuwają już Polacy w cenach paliwa, ale jak odczuwają to dzieci, których zginęło już kilkadziesiąt razy więcej niż podczas całej wojny w Ukrainie - mówił poseł Konfederacji.

W dalszej części wypowiedzi poseł stwierdził, że "Żydzi stosują zakazaną bombę fosforową, która pochłania tlen z powietrza i doprowadza do śmierci dzieci przez uduszenie".

- Dym z tej bomby dostaje się do płuc i pali je od środka. One duszą się i palą się od środka jednocześnie, kilkadziesiąt tysięcy kobiet i dzieci. Ale jak jakiemuś dziecku się poszczęści i się nie udusi, to biały fosfor przyklei się do policzka, do rączki i wypala się przez tkanki do kości. Nie da się tego zgasić, więc odcina się policzek, amputuje się rączkę - opisywał Berkowicz.

Sejm. Konrad Berkowicz oskarża Izrael

- Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa III Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak - powiedział polityk, po czym wyciągnął papierową flagę Izraela, na której widniała swastyka.

Konrad Berkowicz w Sejmie

Na incydent natychmiast zareagował marszałek Sejmu. - Panie pośle, pokazywanie swastyki w polskim Sejmie nie jest w żaden sposób usprawiedliwione - stwierdził Włodzimierz Czarzasty.

Część posłów na sali zaczęła skandować hasło: "Skandal". Poseł Sławomir Ćwik z klubu Centrum zaapelował do marszałka o zawiadomienie prokuratury.

