Skandal w PKS. Kobieta z niepełnosprawnością musiała czołgać się w autobusie

Relacjonowała, że aby wsiąść do autokaru, musiała pokonać pięć stopni . "Ogrom wysiłku, ale jestem w stanie to zrobić samodzielnie, nauczyłam się tego dzięki rehabilitacji" - napisała. W tym czasie - jak dodała - jej córka pakowała wózek do bagażnika autobusu.

Kobieta z niepełnosprawnością musiała czołgać się po podłodze autokaru

"Kierowca oczywiście nie pomaga w spakowaniu wózka. Bo co wtedy robi kierowca? Uczy mnie, w jaki sposób, którym wejściem mam dostać się do autokaru i gdzie mam usiąść" - relacjonowała kobieta. "Początkowo grzecznie, z kulturą informuję kierowcę, że wiem, jak wejść do autokaru, że to potrafię, nie pierwszy raz jadę PKS i proszę o pomoc we włożeniu wózka do bagażnika" - dodała.