Skandal w Piasecznie. Pojawił się nowy komunikat policji

Jak doprecyzowała w komunikacie Komenda Stołeczna Policji, chodzi o dowódcę plutonu ze stanu IX Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, który 3 stycznia "uczestniczył w spotkaniu połączonym ze spożywaniem alkoholu na terenie jednostki Policji".

Wcześniej KSP poinformowała o odwołaniu zastępcy dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie z zajmowanego stanowiska "w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez podległego mu funkcjonariusza, nad którego kompanią sprawował nadzór służbowy". Jak ustaliła PAP, chodzi o podinspektora Mariusza Kolasińskiego.

Skandal z udziałem dowódcy. Miał wykorzystać policjantkę

Do dramatycznego zdarzenia miało dojść w minioną w sobotę. O incydencie jako pierwsza poinformowała Telewizja Republika. Według medialnych doniesień, dowódca jednego z warszawskich oddziałów prewencji miał pod wpływem alkoholu wykorzystać seksualnie nowoprzyjętą policjantkę.

Kobieta w chwili przestępstwa miała głośno krzyczeć i wzywać pomocy. Krótko po zdarzeniu zgłosiła sprawę dyżurnemu.

Funkcjonariusz, który miał dopuścić się zabronionego czynu, został zatrzymany i decyzją sądu spędzi w areszcie trzy miesiące. W poniedziałek został zawieszony w czynnościach służbowych, a szef KSP wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zwolnienia go ze służby.

Piaseczno. MSWiA zapowiada kontrolę w jednostce policji

W związku z wykorzystaniem seksualnym piaseczyńskiej funkcjonariuszki i spożywaniem przez policjantów alkoholu podczas służby KGP i KSP zarządziły przeprowadzenie kontroli w jednostce. Postępowanie sprawdzające prowadzi również inspektor nadzoru wewnętrznego w MSWiA.

Szef resortu Marcin Kierwiński podkreślił, że reakcja służb była natychmiastowa, a policjant oskarżony o molestowanie seksualne został zatrzymany w mniej niż 12 godzin od zgłoszenia.

- Człowiek, który dopuścił się tego haniebnego czynu, już siedzi w areszcie. Natychmiastowe postępowanie, natychmiastowe zawieszenie go w obowiązkach służbowych, rozpoczęta procedura dyscyplinarna. Wszystko jest wyjaśniane na bieżąco i już są konsekwencje - zaznaczył minister.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmawia ujawnienia szczegółów sobotniego incydentu. Jak podkreślił rzecznik prokuratury prok. Piotr Antoni Skiba, z uwagi na charakter sprawy, upublicznienie jej przebiegu nie leży w interesie postępowania.

- Chcemy uniknąć sytuacji, gdy przekaz medialny czy też przekazany przez prokuratora zaciera pewne ślady pamięciowe - dodał.

