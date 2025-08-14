W skrócie Podczas meczu Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa izraelscy kibice wywiesili transparent obrażający Polaków i niesłusznie przypisujący im winę za Holocaust.

Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezydent Karol Nawrocki stanowczo potępili to wydarzenie.

Skandaliczne zachowanie kibiców przyćmiło sportowy sukces Rakowa, który wygrał mecz 2:0.

Pojedynek Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa rozegrany został w ramach kolejnej rundy Ligi Konferencji. Mecz odbył się na Węgrzech, bo choć Izrael nie został wykluczony z imprezy mimo zbrodni popełnianych w Strefie Gazy, swoje spotkania rozgrywa poza krajem. Gdy zabrzmiał końcowy gwizdek, na stadionie doszło do oburzających scen.

Skandal na meczu Rakowa z Maccabi. Oburzenie wśród polityków

W końcówce meczu izraelscy kibice wywiesili na trybunach transparent z napisem, który w tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza "mordercy od 1939 r.", odnoszący się do historii Holocaustu, ale niesłusznie obwiniający za niego Polaków, a nie ówczesnych niemieckich okupantów.

Do zdarzenia niemalże błyskawicznie odniósł się wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który w poście na portalu X wyraził głośny sprzeciw wobec zakłamywania historii.

"Absolutnie skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców podczas meczu Ligi Konferencji względem Polski i Polaków. Konieczna jest jednoznaczna reakcja UEFA. Nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec naszego narodu" - napisał.

"Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - tak sprawę skwitował prezydent Karol Nawrocki.

Wydarzenia z czwartkowego wieczoru skomentował także poseł PiS Dariusz Matecki, który domaga się reakcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

"Żydzi prezentują skrajny antypolonizm, nie od dziś" - ocenił polityk.

"To mowa nienawiści, szokująca zniewaga dla wszystkich polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i ogromne szkody dla relacji między naszymi krajami" - stwierdził były ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski.

"Hańba podczas meczu Rakowa w Izraelu! Każdy z nędznych prowokatorów powinien otrzymać zakaz wjazdu do Polski, a klub musi być wyrzucony z rozgrywek UEFA" - oburzył się z kolei były premier Mateusz Morawiecki.

Swoją opinię wyraził w sieci również lider nowej Nadziei Sławomir Mentzen. "Maccabi i inne kluby z Izraela powinny grać w jakichś rozgrywkach azjatyckich, a nie europejskich. Ta barbarzyńska dzicz pasuje kulturowo i geograficznie do Azji lub nawet Afryki, a nie do cywilizowanej Europy" - podsumował.

Kulesza zapowiada interwencję w UEFA. "Pilnie wystąpimy"

Stanowcze kroki zapowiedział jednocześnie prezes PZPN Cezary Kulesza.

"Nie ma zgody na prowokacje i fałszowanie historii. Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi - Raków" - oświadczył.

W reakcji na wydarzenia na Węgrzech krótkie oświadczenie wydała ambasada Izraela w Polsce.

"Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochową. Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców" - przekazano.

Ostatecznie pełne napięcia spotkanie zakończyło się zwycięstwem polskiej drużyny 2:0. O wyniku jednak nie mówi się tak głośno, jak o tym, co wydarzyło się poza murawą.

