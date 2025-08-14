Skandal na meczu Ligi Konferencji. Kosiniak-Kamysz i Nawrocki grzmią
"Nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec naszego narodu" - oświadczył w mediach społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W ten sposób odniósł się do zdarzenia z meczu Rakowa Częstochowa kontra Maccabi Hajfa, podczas którego kibice izraelskiej drużyny wywiesili transparent obrażający Polaków i nazywający nas "mordercami od 1939 r.". Z kolei prezydent Karol Nawrocki skwitował zajście słowami "Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa".
W skrócie
- Podczas meczu Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa izraelscy kibice wywiesili transparent obrażający Polaków i niesłusznie przypisujący im winę za Holocaust.
- Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezydent Karol Nawrocki stanowczo potępili to wydarzenie i zażądali reakcji UEFA.
- Skandaliczne zachowanie kibiców przyćmiło sportowy sukces Rakowa, który wygrał mecz 2:0.
Pojedynek Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa rozegrany został w ramach kolejnej rundy Ligi Konferencji. Mecz odbył się na Węgrzech, bo choć Izrael nie został wykluczony z imprezy mimo zbrodni popełnianych w Strefie Gazy, swoje spotkania rozgrywa poza krajem. Gdy zabrzmiał końcowy gwizdek, na stadionie doszło do oburzających scen.
Skandal na meczu Rakowa z Maccabi. Kosiniak-Kamysz reaguje
W końcówce meczu izraelscy kibice wywiesili na trybunach transparent z napisem, który w tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza "mordercy od 1939 r.", odnoszący się do historii Holocaustu, ale niesłusznie obwiniający za niego Polaków, a nie ówczesnych niemieckich okupantów.
Do zdarzenia niemalże błyskawicznie odniósł się wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który w poście na portalu X wyraził głośny sprzeciw wobec zakłamywania historii.
"Absolutnie skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców podczas meczu Ligi Konferencji względem Polski i Polaków. Konieczna jest jednoznaczna reakcja UEFA. Nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec naszego narodu" - napisał.
"Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - tak sprawę skwitował prezydent Karol Nawrocki.
Wydarzenia z czwartkowego wieczoru skomentował także poseł PiS Dariusz Matecki, który domaga się reakcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
"Żydzi prezentują skrajny antypolonizm, nie od dziś" - ocenił polityk.
"To mowa nienawiści, szokująca zniewaga dla wszystkich polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i ogromne szkody dla relacji między naszymi krajami" - stwierdził były ambasador Polski w Izraelu Marek Magierowski.
Ostatecznie pełne napięcia spotkanie zakończyło się zwycięstwem polskiej drużyny 2:0. O wyniku jednak nie mówi się tak głośno, jak o tym, co wydarzyło się poza murawą.