Skandal na komendzie. Dowódca aresztowany, miał wykorzystać policjantkę

Sytuację jako pierwsza nagłośniła Telewizja Republika. Reporter "Wydarzeń" Polsatu Robert Gusta ustalił, że policjant usłyszał zarzuty gwałtu i zmuszenia poszkodowanej do poddania się innej czynności seksualnej. Do zdarzenia miało dojść w części mieszkalnej oddziału prewencji.

- Trwają intensywne czynności w tej sprawie. Jest do przesłuchania jeszcze kilkanaście osób - potwierdził w rozmowie ze stacją rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.

Piaseczno. Dowódca policji miał wykorzystać policjantkę

Informację o prokuratorskim śledztwie podaje również KSP. Zatrzymany funkcjonariusz został zawieszony w obowiązkach służbowych i aresztowany. W jego sprawie toczy się też postępowanie dyscyplinarne.

"Jedną z pierwszych decyzji Komendanta było także polecenie zapewnienia wszelkiego możliwego wsparcia, w tym opieki psychologicznej Policjantce, która ma status osoby pokrzywdzonej" - przekazano w komunikacie KSP.

"Jednocześnie Komendant Stołeczny Policji zlecił wdrożenie czynności wyjaśniających pod kątem prawidłowości nadzoru służbowego sprawowanego w Oddziale Prewencji Policji w Warszawie. Wyniki tych czynności mogą mieć wpływ na ewentualne dalsze konsekwencje służbowe wobec osób za niego odpowiedzialnych" - dodano.

Nieoficjalne ustalenia mediów

Według ustaleń Telewizji Republika oskarżony policjant spożywał alkohol wraz z innymi funkcjonariuszami, kiedy postanowili wezwać do siebie nowoprzyjętą do służby policjantkę.

Kiedy kobieta weszła do pokoju, dowódca miał wówczas wyprosić pozostałych policjantów. Zamknął za nimi drzwi, a następnie wykorzystał seksualnie policjantkę.

Pokrzywdzona miała głośno krzyczeć i wzywać pomocy, a pozostali funkcjonariusze z kompanii zaczęli dobijać się do drzwi. Ostatecznie dowódca je otworzył. Kobieta, z widocznymi otarciami, zgłosiła zdarzenie dyżurnemu.

