W skrócie NIK wykryła nieprawidłowości w finansowaniu budowy mieszkań i hal produkcyjnych przez Służbę Więzienną.

Z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych wydatkowano prawie 150 mln zł na inwestycje realizowane bez formalnego programu.

Sprawę nieprawidłowości zgłoszono do prokuratury i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Kontrola Najwyższej Izby Kontroli dotyczyła projektów finansowanych z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. W związku z wykryciem licznych nieprawidłowości w tym obszarze sprawa została zgłoszona do prokuratury.

Analiza działań Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie obejmowała lata 2016-2024, w których SW niezgodnie z prawem miała przeznaczyć niemal 150 milionów złotych na budowę hal produkcyjnych i nowych mieszkań dla personelu.

Szkody na ponad 100 milionów. Kontrola w Służbie Więziennej

"Kontrola ujawniła znaczące nieprawidłowości, w tym niezgodne z prawem przyznanie 70 mln zł na budowę mieszkań dla funkcjonariuszy oraz wydatkowanie 34,5 mln zł na budowę hal produkcyjnych, w których nie zatrudniano więźniów" - przekazał rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.

Inwestycje te realizowano w oparciu o nieistniejący formalnie program zwiększenia zatrudnienia więźniów. Jak dodał rzecznik instytucji, nieprawidłowości wykryte podczas kontroli świadczą o słabości mechanizmów zarządzania w Służbie Więziennej.

W czasie objętym kontrolą NIK pozytywnie rozpatrzono 509 wniosków o dotacje na łączną kwotę 940 mln zł, z czego 59 na kwotę 275,9 mln zł dotyczyło budowy lub remontu hal produkcyjnych.

Nieprawidłowości w Służbie Więziennej. Sprawa trafiła do prokuratury

Łącznie kontroli poddano 50 zadań inwestycyjnych, które kosztowały 216,8 mln zł. 43 z nich dotyczyły budowy nowych hal produkcyjnych, w których mieli być zatrudniani więźniowie, a siedem projektów dotyczyło budowy tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy SW.

Jak podkreślono w raporcie końcowym, działania inwestycyjne realizowano w sposób nierzetelny i wielokrotnie naruszano warunki umów dotacyjnych.

NIK zaleciła w związku z tym wzmocnienie nadzoru nad wydatkowaniem środków z funduszu. Izba skierowała również zawiadomienie do prokuratury ws. podejrzenia popełnienia przestępstwa doprowadzenia do szkody majątkowej w wysokości 149,5 mln zł.

O sprawie zawiadomiono też rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

