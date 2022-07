Na korytarzu sejmowym dziennikarz stacji TVN zapytał posła PiS Leonarda Krasulskiego o kryzys energetyczny. Parlamentarzysta, zapytany o pochodzenie węgla sprowadzanego do Polski, odpowiedział: "z południowych krajów jest sprowadzany, z Afryki i... Ten węgiel, o którym mówił premier. Południowe kraje, Afryka".

- Ale południe czego? - dopytywał dziennikarz.

- Południowe kraje Ameryki, chociażby - tłumaczył Krasulski.

- Ale to Afryka czy Ameryka? Przed chwilą pan mówił "Afryka" - dociekał dziennikarz.

- Ameryka - zdecydował się Krasulski.

Film stał się popularny w sieci. Na Twitterze został już odtworzony ponad 100 tys. razy.

W wyniku agresji Kremla na Ukrainę Polska wprowadziła embargo na węgiel z Rosji. Zmusiło to rząd RP do szukania innych rynków skupu węgla.

"Kolumbia, USA, Australia, RPA, Indonezja to kierunki importu węgla do Polski" - informowała w mediach społecznościowych minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Piąta kadencja w Sejmie

Leonard Krasulski w 2019 roku został wybrany do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości z okręgu w Lublinie. To jest jego piąta kadencja w parlamencie. Należy do komisji Gospodarki i Rozwoju, Łączności z Polakami za Granicą oraz Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych. Jest też członkiem Rady Doradców Politycznych, która jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

Poseł urodził się w 1950 roku w Sopocie, ma wykształcenie średnie. W 1969 rozpoczął zasadniczą służbę wojskową w Elblągu. W roku 1972 ukończył kurs podoficerów zawodowych medycznych i został awansowany do stopnia plutonowego.

Jest jednym z najbliższych przyjaciół Jarosława Kaczyńskiego. W 1989 roku organizował mu kampanię wyborcze, następnie pomagał zakładać Porozumienie Centrum oraz Prawo i Sprawiedliwość.