W skrócie 55-letni obywatel Rosji został zatrzymany w Świdnicy pod zarzutem działalności na rzecz obcego wywiadu, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Policjanci znaleźli u zatrzymanego profesjonalny sprzęt fotograficzny oraz setki tysięcy zdjęć ważnej infrastruktury kolejowej i komunikacyjnej, w tym krytycznej.

Siostra mężczyzny twierdzi, że zarzuty są absurdalne.

Kobieta twierdzi, że fotografowanie pociągów było jedynie wieloletnim hobby jej brata, który przebywał w Polsce w celach służbowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

55-letni Rosjanin został zatrzymany w Świdnicy. Usłyszał zarzuty dotyczące działalności na rzecz obcego wywiadu przeciwko RP. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące - informowały polskie służby 30 października.

W sieci - jak opisuje niezależny rosyjskojęzyczny portal Meduza - głos zabrała siostra zatrzymanego mężczyzny, Ksenia Suchorukowa.

Rosjanin zatrzymany w Polsce pod zarzutem szpiegostwa. Jego siostra nie dowierza

Przypomnijmy - 55-latka zatrzymano w pobliżu infrastruktury kolejowej, odnaleziono przy nim profesjonalny sprzęt fotograficzny, a na nośnikach odkryto setki tysięcy plików, gdzie widać było obiekty ważnej infrastruktury kolejowej i komunikacyjnej.

Według siostry zatrzymanego zarzuty, które usłyszał, są jednak "absurdalne i przerażające".

"Fotografowanie transportu kolejowego to jego pasja sięgająca czasów młodości. Na jego profilu na Facebooku znajdują się miliony zdjęć pociągów, składów, samolotów. To jego hobby, a nie tajna działalność" - napisała w mediach społecznościowych.

Mężczyzna nazywa się Aleksander Maszowiec. Według jego siostry w Polsce przebywał w celach służbowych. Suchorukowa napisała, że po aresztowaniu zabroniono mu kontaktu z rodziną. Ta jest obecnie w kontakcie z ambasadą rosyjską.

Świdnica. Rosjanin zatrzymany przy infrastrukturze kolejowej

Rosjanina zatrzymano w trakcie patrolu, kiedy policjanci nagle zauważyli auto przy niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Gdy kierowca zauważył mundurowych, szybko odjechał.

Chwilę potem znów zlokalizowali pojazd, tym razem w pobliżu wiaduktu kolejowego. Na widok policjantów 55-latek zrobił się nerwowy i próbował wrócić szybko do samochodu. Rosjanina zatrzymano i przewieziono do KPP w Świdnicy.

Na zabezpieczonych nośnikach znaleziono setki tysięcy fotografii ważnych obiektów kolejowych, komunikacyjnych w tym także określanych jako infrastruktura krytyczna. Prócz tego zabezpieczono kilka różnych dokumentów tożsamości.

Prokuratura bada, na czyje zlecenie działał mężczyzna. Jego wyjaśnienia, jak informowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, były niespójne i nielogiczne.

Źródło: Meduza



