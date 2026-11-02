Siostra Rosjanina ujętego w Polsce nie dowierza. "Żadna tajna działalność"

Karolina Głodowska

Oprac.: Karolina Głodowska

"Absurdalne i przerażające" - tak zarzuty postawione 55-letniemu Rosjaninowi skomentowała jego siostra. We wpisie kobieta nie dowierza i wskazuje, że fotografia to pasja jej brata, a nie "jakaś tajna działalność". Przeciw 55-latkowi świadczą jednak odnalezione przy nim pliki czy dowody tożsamości.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Policjant przed wejściem zabezpieczonym kratą, obok radiowóz policyjny na terenie aresztu
Policja zatrzymała 55-letniego Rosjanina. Usłyszał zarzut szpiegostwaPolicja Dolnośląska materiały prasowe

W skrócie

  • 55-letni obywatel Rosji został zatrzymany w Świdnicy pod zarzutem działalności na rzecz obcego wywiadu, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.
  • Policjanci znaleźli u zatrzymanego profesjonalny sprzęt fotograficzny oraz setki tysięcy zdjęć ważnej infrastruktury kolejowej i komunikacyjnej, w tym krytycznej.
  • Siostra mężczyzny twierdzi, że zarzuty są absurdalne.
  • Kobieta twierdzi, że fotografowanie pociągów było jedynie wieloletnim hobby jej brata, który przebywał w Polsce w celach służbowych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

55-letni Rosjanin został zatrzymany w Świdnicy. Usłyszał zarzuty dotyczące działalności na rzecz obcego wywiadu przeciwko RP. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące - informowały polskie służby 30 października.

W sieci - jak opisuje niezależny rosyjskojęzyczny portal Meduza - głos zabrała siostra zatrzymanego mężczyzny, Ksenia Suchorukowa.

Rosjanin zatrzymany w Polsce pod zarzutem szpiegostwa. Jego siostra nie dowierza

Przypomnijmy - 55-latka zatrzymano w pobliżu infrastruktury kolejowej, odnaleziono przy nim profesjonalny sprzęt fotograficzny, a na nośnikach odkryto setki tysięcy plików, gdzie widać było obiekty ważnej infrastruktury kolejowej i komunikacyjnej.

Według siostry zatrzymanego zarzuty, które usłyszał, są jednak "absurdalne i przerażające".

Zobacz również:

Szpiegował w Polsce. Rosjanin trafi do aresztu
Dolnośląskie

Rosjanin podejrzany o szpiegostwo. Decyzja polskiego sądu

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

"Fotografowanie transportu kolejowego to jego pasja sięgająca czasów młodości. Na jego profilu na Facebooku znajdują się miliony zdjęć pociągów, składów, samolotów. To jego hobby, a nie tajna działalność" - napisała w mediach społecznościowych.

Mężczyzna nazywa się Aleksander Maszowiec. Według jego siostry w Polsce przebywał w celach służbowych. Suchorukowa napisała, że po aresztowaniu zabroniono mu kontaktu z rodziną. Ta jest obecnie w kontakcie z ambasadą rosyjską.

Świdnica. Rosjanin zatrzymany przy infrastrukturze kolejowej

Rosjanina zatrzymano w trakcie patrolu, kiedy policjanci nagle zauważyli auto przy niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Gdy kierowca zauważył mundurowych, szybko odjechał.

Chwilę potem znów zlokalizowali pojazd, tym razem w pobliżu wiaduktu kolejowego. Na widok policjantów 55-latek zrobił się nerwowy i próbował wrócić szybko do samochodu. Rosjanina zatrzymano i przewieziono do KPP w Świdnicy.

Na zabezpieczonych nośnikach znaleziono setki tysięcy fotografii ważnych obiektów kolejowych, komunikacyjnych w tym także określanych jako infrastruktura krytyczna. Prócz tego zabezpieczono kilka różnych dokumentów tożsamości.

Prokuratura bada, na czyje zlecenie działał mężczyzna. Jego wyjaśnienia, jak informowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, były niespójne i nielogiczne.

Źródło: Meduza

Zobacz również:

Niemiecka policja zatrzymała Ukraińca podejrzewanego o szpiegostwo na rzecz Rosji (zdj. ilustracyjne)
Wojna w Ukrainie

Rosyjski szpieg zatrzymany u sąsiada Polski. To 53-letni Ukrainiec

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz


Polacy skomentowali rząd i Pełczyńską-Nałęcz. Nie gryźli się w językINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze