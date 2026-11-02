W skrócie
- 55-letni obywatel Rosji został zatrzymany w Świdnicy pod zarzutem działalności na rzecz obcego wywiadu, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.
- Policjanci znaleźli u zatrzymanego profesjonalny sprzęt fotograficzny oraz setki tysięcy zdjęć ważnej infrastruktury kolejowej i komunikacyjnej, w tym krytycznej.
- Siostra mężczyzny twierdzi, że zarzuty są absurdalne.
- Kobieta twierdzi, że fotografowanie pociągów było jedynie wieloletnim hobby jej brata, który przebywał w Polsce w celach służbowych.
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55-letni Rosjanin został zatrzymany w Świdnicy. Usłyszał zarzuty dotyczące działalności na rzecz obcego wywiadu przeciwko RP. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące - informowały polskie służby 30 października.
W sieci - jak opisuje niezależny rosyjskojęzyczny portal Meduza - głos zabrała siostra zatrzymanego mężczyzny, Ksenia Suchorukowa.
Rosjanin zatrzymany w Polsce pod zarzutem szpiegostwa. Jego siostra nie dowierza
Przypomnijmy - 55-latka zatrzymano w pobliżu infrastruktury kolejowej, odnaleziono przy nim profesjonalny sprzęt fotograficzny, a na nośnikach odkryto setki tysięcy plików, gdzie widać było obiekty ważnej infrastruktury kolejowej i komunikacyjnej.
Według siostry zatrzymanego zarzuty, które usłyszał, są jednak "absurdalne i przerażające".
"Fotografowanie transportu kolejowego to jego pasja sięgająca czasów młodości. Na jego profilu na Facebooku znajdują się miliony zdjęć pociągów, składów, samolotów. To jego hobby, a nie tajna działalność" - napisała w mediach społecznościowych.
Mężczyzna nazywa się Aleksander Maszowiec. Według jego siostry w Polsce przebywał w celach służbowych. Suchorukowa napisała, że po aresztowaniu zabroniono mu kontaktu z rodziną. Ta jest obecnie w kontakcie z ambasadą rosyjską.
Świdnica. Rosjanin zatrzymany przy infrastrukturze kolejowej
Rosjanina zatrzymano w trakcie patrolu, kiedy policjanci nagle zauważyli auto przy niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Gdy kierowca zauważył mundurowych, szybko odjechał.
Chwilę potem znów zlokalizowali pojazd, tym razem w pobliżu wiaduktu kolejowego. Na widok policjantów 55-latek zrobił się nerwowy i próbował wrócić szybko do samochodu. Rosjanina zatrzymano i przewieziono do KPP w Świdnicy.
Na zabezpieczonych nośnikach znaleziono setki tysięcy fotografii ważnych obiektów kolejowych, komunikacyjnych w tym także określanych jako infrastruktura krytyczna. Prócz tego zabezpieczono kilka różnych dokumentów tożsamości.
Prokuratura bada, na czyje zlecenie działał mężczyzna. Jego wyjaśnienia, jak informowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka, były niespójne i nielogiczne.
Źródło: Meduza