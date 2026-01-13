W skrócie Ponad połowa Polaków deklaruje wiarę w pomoc NATO w przypadku ataku Rosji, jednak znaczna część społeczeństwa wyraża wątpliwości.

Sondaż Instytutu Badań Pollster wykazał podział opinii na temat gwarancji bezpieczeństwa ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Podstawą ewentualnej interwencji NATO jest artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego, który zobowiązuje państwa do wzajemnej obrony.

"Czy w razie ataku Rosji na Polskę możemy liczyć na pomoc ze strony NATO?" - takie pytanie postawili ankieterzy Instytutu Badań Pollster. Sondaż zrealizowano na zlecenie "Super Expressu".

W wynikach zarysował się wyraźny podział. Ponad połowa badanych (54 proc.) wierzy w pomoc członków Sojuszu Północnoatlantyckiego (15 proc. "zdecydowanie wierzy", a 39 proc. "raczej wierzy").

Ewentualny atak Rosji na Polskę. Warszawa może liczyć na NATO? Nowy sondaż

31 proc. respondentów nie wierzy w obronę Polski przez NATO w razie ewentualnego ataku ze wschodu.

W tej grupie 21 proc. "raczej nie wierzy" w pomoc Sojuszu, a 10 proc. "zdecydowanie nie wierzy".15 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Instytut Badań Pollster przygotował drugą wersję sondażu, w której nie było możliwości wskazania odpowiedzi "nie wiem". W tym zestawieniu 63 proc. Polaków wierzy w obronną interwencję państw NATO (17 proc. "zdecydowanie wierzy", 46 proc. "raczej wierzy").

Zwiększył się również odsetek wątpiących w interwencję Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wynik wyniósł 37 proc. (25 proc. "raczej nie wierzy", a 12 proc. "zdecydowanie nie wierzy").

Artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. Czego dotyczy?

Ewentualna interwencja państw NATO mogłaby mieć miejsce w oparciu o artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. Głosi on, że zbrojna napaść na kraj członkowski Sojuszu jest równoznaczna z napaścią na wszystkich członków organizacji.

W takiej sytuacji przepisy zobowiązują sojuszników do wzajemnego udzielenia sobie pomocy, włącznie z użyciem sił zbrojnych.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 31.12.2025 - 01.01.2026 metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

