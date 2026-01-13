Siły NATO ruszą na ratunek Polsce? W sondażu zarysował się wyraźny podział
Ponad połowa Polaków wierzy w interwencję NATO w Polsce, jeśli zostaniemy zaatakowani przez Rosję - wynika z nowego sondażu. Zarazem w obu wariantach badania ponad 30 proc. respondentów wątpi w pomoc państw Sojuszu. Podstawą prawną do zbrojnej interwencji w odparciu ataku wroga jest artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego.
W skrócie
- Ponad połowa Polaków deklaruje wiarę w pomoc NATO w przypadku ataku Rosji, jednak znaczna część społeczeństwa wyraża wątpliwości.
- Sondaż Instytutu Badań Pollster wykazał podział opinii na temat gwarancji bezpieczeństwa ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego.
- Podstawą ewentualnej interwencji NATO jest artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego, który zobowiązuje państwa do wzajemnej obrony.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
"Czy w razie ataku Rosji na Polskę możemy liczyć na pomoc ze strony NATO?" - takie pytanie postawili ankieterzy Instytutu Badań Pollster. Sondaż zrealizowano na zlecenie "Super Expressu".
W wynikach zarysował się wyraźny podział. Ponad połowa badanych (54 proc.) wierzy w pomoc członków Sojuszu Północnoatlantyckiego (15 proc. "zdecydowanie wierzy", a 39 proc. "raczej wierzy").
Ewentualny atak Rosji na Polskę. Warszawa może liczyć na NATO? Nowy sondaż
31 proc. respondentów nie wierzy w obronę Polski przez NATO w razie ewentualnego ataku ze wschodu.
W tej grupie 21 proc. "raczej nie wierzy" w pomoc Sojuszu, a 10 proc. "zdecydowanie nie wierzy".15 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".
Instytut Badań Pollster przygotował drugą wersję sondażu, w której nie było możliwości wskazania odpowiedzi "nie wiem". W tym zestawieniu 63 proc. Polaków wierzy w obronną interwencję państw NATO (17 proc. "zdecydowanie wierzy", 46 proc. "raczej wierzy").
Zwiększył się również odsetek wątpiących w interwencję Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wynik wyniósł 37 proc. (25 proc. "raczej nie wierzy", a 12 proc. "zdecydowanie nie wierzy").
Artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. Czego dotyczy?
Ewentualna interwencja państw NATO mogłaby mieć miejsce w oparciu o artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. Głosi on, że zbrojna napaść na kraj członkowski Sojuszu jest równoznaczna z napaścią na wszystkich członków organizacji.
W takiej sytuacji przepisy zobowiązują sojuszników do wzajemnego udzielenia sobie pomocy, włącznie z użyciem sił zbrojnych.
Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 31.12.2025 - 01.01.2026 metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.