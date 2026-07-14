W skrócie Prokurator Generalny Waldemar Żurek zawnioskował do szefowej Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Grzegorza Brauna do prokuratury.

Wniosek wynika z zachowanie Grzegorza Brauna podczas prób przeprowadzenia czynności procesowych związanych ze sprawą naruszenia nietykalności ginekolog w szpitalu w Oleśnicy.

Według prokuratury zachowanie Grzegorza Brauna oraz jego obrońcy uniemożliwiło przedstawienie zarzutów i przesłuchanie podejrzanego, co miało wpływ na przewlekanie postępowania.

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"Prokurator Generalny Waldemar Żurek przekazał dziś Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Robercie Metsoli wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna" - przekazał w komunikacie prokurator Anna Damiak.

Polski wymiar sprawiedliwości dotąd czterokrotnie wnioskował o uchylenie immunitetu Grzegorza Brauna. Wniosek o siłowe doprowadzenie dotyczy wkroczenia szefa Konfederacij Korony Polskiej do szpitala w Oleśnicy i naruszenia nietykalności cielesnej pracującej tam ginekolog.

Wniosek o siłowe doprowadzenie Grzegorza Brauna do prokuratury

Prokurator Generalny uzasadnia wniosek zachowaniem Grzegorza Brauna podczas dotychczasowych prób przeprowadzenia czynności procesowych.

"Zachowanie Grzegorza Brauna oraz jego obrońcy, polegające na opuszczaniu miejsca czynności bez zgody prokuratora lub niestawianiu się po zarządzonej przerwie, uniemożliwiło przedstawienie zarzutów i przesłuchanie podejrzanego" - podała prokuratura, wskazując, że dotąd polityk był wzywany do stawienia się na czynności procesowe pięciokrotnie.

"W ocenie prokuratora działania te mają charakter celowy i są ukierunkowane na przewlekanie postępowania przygotowawczego poprzez korzystanie z ochrony immunitetowej w zakresie nietykalności" - przekazała prokurator Adamiak.

Według prokuratury Grzegorz Braun, lekceważąc obowiązki procesowe i ignorując prokuraturę, "stawia się ponad obowiązującym porządkiem prawnym", co narusza konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. W rezultacie konieczne jest doprowadzenie go do prokuratury siłą.

Atak na ginekolog w szpitalu w Oleśnicy. Braunowi zarzuca się naruszenie nietykalności

Grzegorz Braun w kwietniu 2025 r. wkroczył na teren Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy, przekonując, że chce zapobiec nielegalnemu zabiegowi aborcji. Zachowywał się agresywnie wobec ginekolog Gizeli Jagielskiej, która miała wykonać zabieg, próbował ją uwięzić, za co otrzymał zarzut pozbawienia wolności, naruszenia jej nietykalności cielesnej i zniesławienia.

Ponadto według śledczych Braun dopuścił się w Oleśnicy niszczenia mienia należącego do szpitala, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza interweniującego w szpitalu, a także nawoływał do popełnienia przestępstwa i używał mowy nienawiści.

Lider Konfederacji Korony Polskiej twierdził, że działał na podstawie przepisów o obywatelskim aresztowaniu, jednak prokuratura jest innego zdania. Dochodzenie w sprawie zabiegu aborcyjnego potwierdziło, że Gizela Jagielska działała zgodnie z procedurami i nie dopuściła się przekroczenia uprawnień.





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