Silny wiatr zmieni się w wichury. Wiemy dokładnie, jak będzie to wyglądać

Jakub Wojciechowski

Teraz jest spokojnie, ale kolejne dni takie nie będą. W poniedziałek nieco mocniej powieje praktycznie tylko w Bieszczadach, potem nastąpią zmiany. We wtorek wiatr zyska na sile, lokalnie przekraczając w porywach 60 km/h, jednak naprawdę niebezpiecznie zrobi się w środę. Synoptycy planują wydać wtedy ostrzeżenie przed najsilniejszymi podmuchami.

Silny wiatr w Polsce. Na początku tygodnia mocniej powieje tylko w Bieszczadach, potem na północnym wschodzie
Z każdym kolejnym dniem będzie wiało coraz mocniej. Apogeum wichur przypadnie na środę

W skrócie

  • W najbliższych dniach nastąpi pogorszenie pogody, a od wtorku zacznie wiać coraz mocniej.
  • Apogeum wichur przewidywane jest na środę, kiedy porywy wiatru mogą lokalnie osiągać do 80 km/h, głównie na północnym wschodzie Polski.
  • Możliwe będzie ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia dla województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.
Wyż Alexander uspokoił pogodę w Polsce, ale nie na długo. Chociaż deszczu i burz nie musimy się już obawiać, to jest jedno zjawisko, na które trzeba będzie uważać. To silny wiatr, który w połowie tygodnia może się okazać szczególnie niebezpieczny - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Najpierw spokojnie, potem bardziej wietrznie. Stopniowa zmiana

Przez cały poniedziałek będziemy mogli się cieszyć przyjemną, słoneczną pogodą. Temperatury będą wysokie, nie powinna też spaść nawet kropla deszczu.

Jedyną niedogodnością mogą się okazać nieco silniejsze podmuchy wiatru w Bieszczadach. Tam osiągną one do 55 km/h. W kolejnych dniach to zjawisko się nasili i pojawi się nie tylko tam.

Mapa Polski z prognozą maksymalnych porywów wiatru, intensywne fioletowe i ciemnozielone barwy wskazują na wysokie wartości w zachodniej części kraju, podczas gdy wschodnia część oznaczona jest jaśniejszymi odcieniami zieleni, co oznacza mniejsze prędkości wiatru.
Silniejszy wiatr może być jedynym niekorzystnym zjawiskiem w poniedziałekWXChartsmateriał zewnętrzny

Rosnącym problemem wiatr może się okazać we wtorek. Miejscami porywy osiągną do 60 km/h, a najsilniejsze będą na Wybrzeżu - w tej części kraju możemy zanotować podmuchy dochodzące do 65 km/h.

Mapa Polski z kolorystycznym oznaczeniem intensywności porywów wiatru, gdzie centralna i wschodnia część kraju zaznaczona jest odcieniami żółci i pomarańczy, wskazując na większą siłę wiatru, podczas gdy zachodnie i południowo-zachodnie regiony są oznaczone chłodniejszymi barwami.
Im bliżej środka tygodnia, tym mocniejsze będą porywy wiatru. Miejscami przekroczą 60 km/hWXChartsmateriał zewnętrzny

Możliwe, że apogeum silnego wiatru przypadnie na środę, kiedy to możemy się zmagać z wichurami, przed którymi synoptycy IMGW prognozują ostrzeżenia meteorologiczne.

Najsilniejsze wichury w tygodniu. W porywach nawet 80 km/h

Chociaż w środę wciąż będzie przeważnie pogodnie, aura miejscami nieco się zepsuje: na południu i wschodzie może popadać przelotny deszcz. Zrobi się też wyraźnie chłodniej niż na początku tygodnia: w ciągu dnia będzie nie więcej niż 21 stopni Celsjusza.

Niebezpiecznie zrobi się na północnym wschodzie. Tam porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km/h, co oznacza prawdziwe wichury, mogące łamać gałęzie i słabsze drzewa, stwarzając realne zagrożenie w wielu miejscach.

Mapa Polski z zaznaczonymi prędkościami porywów wiatru, pokazująca narastającą intensywność podmuchów od zachodu na wschód, gdzie wschodnia część kraju, szczególnie okolice Białegostoku, Lublina i Rzeszowa, wyróżnia się najwyższymi wartościami.
Na niebezpieczne porywy wiatru trzeba będzie uważać przede wszystkim na północnym wschodzie PolskiWXChartsmateriał zewnętrzny

Z powodu prognozowanych silnych podmuchów wiatru IMGW planuje na środę wydać ostrzeżenie pierwszego stopnia, obejmujące wschodnią część kraju, czyli województwa:

  • podlaskie;
  • mazowieckie;
  • lubelskie.
Mapa Polski z wyróżnionym na żółto wschodnim regionem obejmującym województwa mazowieckie, podlaskie i lubelskie oraz datą środa 27 wskazującą na istotne zdarzenie tego dnia.
Silny wiatr w środę opanuje wschodnie rejony kraju. Możliwe będą ostrzeżenia pierwszego stopnia z tego powoduIMGWmateriał zewnętrzny

Apogeum wichur przypadnie na środę - potem wiatr wyraźnie osłabnie. Choć w czwartek jeszcze na krańcach północno-wschodnich porywy dojdą do 60 km/h, to piątek wiatr przeważnie będzie słaby, a jedynie na południowym wschodzie porywisty.

