W skrócie W najbliższych dniach nastąpi pogorszenie pogody, a od wtorku zacznie wiać coraz mocniej.

Apogeum wichur przewidywane jest na środę, kiedy porywy wiatru mogą lokalnie osiągać do 80 km/h, głównie na północnym wschodzie Polski.

Możliwe będzie ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia dla województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wyż Alexander uspokoił pogodę w Polsce, ale nie na długo. Chociaż deszczu i burz nie musimy się już obawiać, to jest jedno zjawisko, na które trzeba będzie uważać. To silny wiatr, który w połowie tygodnia może się okazać szczególnie niebezpieczny - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie powieje najmocniej? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Najpierw spokojnie, potem bardziej wietrznie. Stopniowa zmiana

Przez cały poniedziałek będziemy mogli się cieszyć przyjemną, słoneczną pogodą. Temperatury będą wysokie, nie powinna też spaść nawet kropla deszczu.

Jedyną niedogodnością mogą się okazać nieco silniejsze podmuchy wiatru w Bieszczadach. Tam osiągną one do 55 km/h. W kolejnych dniach to zjawisko się nasili i pojawi się nie tylko tam.

Silniejszy wiatr może być jedynym niekorzystnym zjawiskiem w poniedziałek WXCharts materiał zewnętrzny

Rosnącym problemem wiatr może się okazać we wtorek. Miejscami porywy osiągną do 60 km/h, a najsilniejsze będą na Wybrzeżu - w tej części kraju możemy zanotować podmuchy dochodzące do 65 km/h.

Im bliżej środka tygodnia, tym mocniejsze będą porywy wiatru. Miejscami przekroczą 60 km/h WXCharts materiał zewnętrzny

Możliwe, że apogeum silnego wiatru przypadnie na środę, kiedy to możemy się zmagać z wichurami, przed którymi synoptycy IMGW prognozują ostrzeżenia meteorologiczne.

Najsilniejsze wichury w tygodniu. W porywach nawet 80 km/h

Chociaż w środę wciąż będzie przeważnie pogodnie, aura miejscami nieco się zepsuje: na południu i wschodzie może popadać przelotny deszcz. Zrobi się też wyraźnie chłodniej niż na początku tygodnia: w ciągu dnia będzie nie więcej niż 21 stopni Celsjusza.

Niebezpiecznie zrobi się na północnym wschodzie. Tam porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km/h, co oznacza prawdziwe wichury, mogące łamać gałęzie i słabsze drzewa, stwarzając realne zagrożenie w wielu miejscach.

Na niebezpieczne porywy wiatru trzeba będzie uważać przede wszystkim na północnym wschodzie Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Z powodu prognozowanych silnych podmuchów wiatru IMGW planuje na środę wydać ostrzeżenie pierwszego stopnia, obejmujące wschodnią część kraju, czyli województwa:

podlaskie ;

mazowieckie ;

lubelskie.

Silny wiatr w środę opanuje wschodnie rejony kraju. Możliwe będą ostrzeżenia pierwszego stopnia z tego powodu IMGW materiał zewnętrzny

Apogeum wichur przypadnie na środę - potem wiatr wyraźnie osłabnie. Choć w czwartek jeszcze na krańcach północno-wschodnich porywy dojdą do 60 km/h, to w piątek wiatr przeważnie będzie słaby, a jedynie na południowym wschodzie porywisty.

-----

Kraków bez prezydenta. Co dalej z miastem? INTERIA.PL