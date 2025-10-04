Silny wiatr w kilku regionach Polski. IMGW wydał alerty
Wiatr w Sudetach może wiać z prędkością nawet 100 km/h - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zagrożenie odnotowano również na Bałtyku, gdzie sztorm utrzyma się przez kilka następnych dni. W sumie w sobotę IMGW wydał alerty dla kilkudziesięciu powiatów.
W skrócie
- IMGW wydał alerty o silnym wietrze dla północy i południa Polski.
- Porywy mogą osiągnąć nawet 100 km/h w Sudetach, a sztorm nad Bałtykiem potrwa kilka dni.
- Z powodu wichur w Skandynawii i na Bałtyku odwołano promy i wydano ostrzeżenia o możliwych szkodach.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alerty dla mieszkańców północy i południa Polski. Na krańcach kraju będzie mocno wiać.
"Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h" - czytamy w wydanym ostrzeżeniu. W Sudetach siła podmuchów może wynosić od 85 do 100 km/h.
Pogoda. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na krańcach Polski
Ostrzeżenie dla północnych krańców Polski obowiązuje przez całą sobotę. Przy granicy ze Słowacją silne podmuchy utrzymają się od wieczora do niedzieli rano.
W sumie alerty dotyczą kilkudziesięciu powiatów w siedmiu województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, dolnośląskim, zachodnio-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim.
Model prognostyczny IMGW zakłada, że sztorm nad Bałtykiem utrzyma się jeszcze w niedzielę i poniedziałek. Ostrzeżenia są na bieżąco aktualizowane.
IMGW w skrócie przedstawił pogodę na sobotę. "W dzień pochmurno i opady deszczu; w Sudetach śnieg; na wschodzie pogodnie i tam rano mgły. Temperatura od 9°C do 15°C. Wiatr na wschodzie słaby, na pozostałym obszarze dość silny" - przekazano w komunikacie na X.
Sztorm Amy. Poważne utrudnienia na Morzu Bałtyckim
W sobotę potężne wichury o sile ponad 150 km/h odnotowano m.in. w Norwegii, Danii i Szwecji. Przy platformach wiertniczych na Morzu Północnym i Norweskim pojawiły się 10-metrowe fale.
"Przebywanie na zewnątrz jest niebezpieczne. Spodziewane są wyjątkowo rozległe uszkodzenia budynków, infrastruktury, sieci energetycznych i szkody w lasach" - takie ostrzeżenie wydała służba meteorologiczna NMI.
Z powodu silnego wiatru odwołano promy kursujące między Szwecją i Polską. Chodzi o połączenia Ystad-Świnoujście oraz Nynaeshamn-Gdańsk.