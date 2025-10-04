W skrócie IMGW wydał alerty o silnym wietrze dla północy i południa Polski.

Porywy mogą osiągnąć nawet 100 km/h w Sudetach, a sztorm nad Bałtykiem potrwa kilka dni.

Z powodu wichur w Skandynawii i na Bałtyku odwołano promy i wydano ostrzeżenia o możliwych szkodach.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alerty dla mieszkańców północy i południa Polski. Na krańcach kraju będzie mocno wiać.

"Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h" - czytamy w wydanym ostrzeżeniu. W Sudetach siła podmuchów może wynosić od 85 do 100 km/h.

Pogoda. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem na krańcach Polski

Ostrzeżenie dla północnych krańców Polski obowiązuje przez całą sobotę. Przy granicy ze Słowacją silne podmuchy utrzymają się od wieczora do niedzieli rano.

W sumie alerty dotyczą kilkudziesięciu powiatów w siedmiu województwach: podkarpackim, małopolskim, śląskim, dolnośląskim, zachodnio-pomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Model prognostyczny IMGW zakłada, że sztorm nad Bałtykiem utrzyma się jeszcze w niedzielę i poniedziałek. Ostrzeżenia są na bieżąco aktualizowane.

IMGW w skrócie przedstawił pogodę na sobotę. "W dzień pochmurno i opady deszczu; w Sudetach śnieg; na wschodzie pogodnie i tam rano mgły. Temperatura od 9°C do 15°C. Wiatr na wschodzie słaby, na pozostałym obszarze dość silny" - przekazano w komunikacie na X.

Sztorm Amy. Poważne utrudnienia na Morzu Bałtyckim

W sobotę potężne wichury o sile ponad 150 km/h odnotowano m.in. w Norwegii, Danii i Szwecji. Przy platformach wiertniczych na Morzu Północnym i Norweskim pojawiły się 10-metrowe fale.

"Przebywanie na zewnątrz jest niebezpieczne. Spodziewane są wyjątkowo rozległe uszkodzenia budynków, infrastruktury, sieci energetycznych i szkody w lasach" - takie ostrzeżenie wydała służba meteorologiczna NMI.

Z powodu silnego wiatru odwołano promy kursujące między Szwecją i Polską. Chodzi o połączenia Ystad-Świnoujście oraz Nynaeshamn-Gdańsk.

