Silny wiatr nadciąga nad Polskę. RCB ostrzega mieszkańców

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

"Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które wysłało alert do mieszkańców Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. W niedzielę silny wiatr prognozowany jest w kilku regionach Polski. IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia, a na Wybrzeżu obowiązuje również alert przed silnym sztormem.

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RCB/Karolina Misztal/REPORTERRCB/Karolina Misztal/REPORTEREast News

W skrócie

  • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego przed silnym wiatrem, zalecając zabezpieczenie mienia.
  • IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla kilku regionów Polski, gdzie w porywach prędkość może osiągnąć nawet 100 km/h.
  • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenie przed silnym sztormem na południowo-wschodnim Bałtyku, które obowiązuje do godziny 16 w niedzielę.
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W związku z prognozowanym silnym wiatrem ostrzeżenie otrzymali mieszkańcy Bielska-Białej oraz powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego w województwie śląskim.

Pogoda w Polsce. Alert RCB przed silnym wiatrem

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o wysłaniu alertu w niedzielę za pośrednictwem platformy X. W komunikacie ostrzeżono przed prognozowanymi warunkami i zaapelowano o ostrożność.

"Pogoda: dziś (25.10) prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr" - brzmi treść alarmu RCB.

Centrum zaleca zabezpieczenie przedmiotów pozostawionych na zewnątrz, które pod wpływem silnego wiatru mogą zostać porwane.

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IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Porywy mogą osiągnąć 100 km/h

Ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem obejmują Wybrzeże, w tym północną część województwa zachodniopomorskiego, województwo pomorskie oraz północno-zachodni kraniec województwa warmińsko-mazurskiego.

Alerty wydano również dla południowych części województw podkarpackiego i małopolskiego, a także krańców województwa dolnośląskiego.

Na obszarach objętych ostrzeżeniem I stopnia prognozowany jest wiatr z południa o średniej prędkości do 50 km/h. W porywach może osiągać 80 km/h.

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Silniejsze podmuchy spodziewane są na południu województw śląskiego i dolnośląskiego, gdzie IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia.

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południa" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Silny sztorm na Bałtyku. Do kiedy będą obowiązywać ostrzeżenia IMGW?

Nie tylko wiatr na lądzie może stanowić zagrożenie. IMGW ostrzega również przed silnym sztormem na południowo-wschodnim Bałtyku. Alert obowiązuje od niedzielnego poranka, 25 października, do godz. 16 tego samego dnia.

Niebezpieczne warunki pogodowe mogą utrudniać przebywanie na zewnątrz i powodować zagrożenie w miejscach narażonych na silne podmuchy wiatru. Warto zachować ostrożność, szczególnie w pobliżu drzew i innych obiektów, które mogą zostać uszkodzone lub przewrócone.

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Ostrzeżenia meteorologiczne przed silnym wiatrem zaczęły obowiązywać w niedzielę rano. Zgodnie z przekazanymi informacjami będą utrzymywać się najpóźniej do godz. 21.

IMGW przypomina, że ostrzeżenie I stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia wskazuje na prognozowane wystąpienie takich zjawisk.

W związku z prognozowanymi silnymi podmuchami wiatru należy śledzić bieżące komunikaty pogodowe i stosować się do zaleceń służb.

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