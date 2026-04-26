Silny wiatr nad Polską. Tysiące interwencji w całym kraju
Połamane drzewa, pozrywane linie energetyczne czy uszkodzone dachy i domy - to bilans szalejących w części kraju wichur. Ze skutkami i zniszczeniami walczą strażacy. MSWiA podkreśla w komunikacie, że monitoruje sytuację. Alerty przed silnym wiatrem już wygasły, pojawiły się jednak ostrzegające przed innym zjawiskiem.
W skrócie
Jak poinformowała Państwowa Straż Pożarna, do godziny 18 w niedzielę strażacy interweniowali 2387 razy w związku z silnym wiatrem.
Najwięcej zgłoszeń odnotowano w województwach:
- mazowieckim (511),
- lubelskim (492),
- podlaskim (342),
- warmińsko-mazurskim (307)
Łącznie uszkodzonych zostało 125 dachów.
Działania stażaków koncentrowały się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów z dróg, chodników oraz posesji, a także na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych i zabezpieczaniu budynków.
Podkarpacie. Silny wiatr, tysiące mieszkańców bez prądu
Trudna sytuacja panowała również na Podkarpaciu, gdzie strażacy interweniowali blisko 100 razy. Najwięcej zdarzeń odnotowano w rejonach Krosna, Mielca i Rzeszowa. Silny wiatr spowodował także przerwy w dostawie prądu dla około 2100 odbiorców.
Jak przekazał dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, front atmosferyczny przemieścił się w kierunku wschodnim, stopniowo opuszczając region.
Strażacy, oprócz usuwania połamanych drzew, sześciokrotnie zabezpieczali uszkodzone dachy.
Wichury w całej Polsce, tysiące interwencji. MSWiA w gotowości
Resort spraw wewnętrznych zapewnił, że służby pozostają w pełnej gotowości do reagowania.
Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem dotyczyły województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Alerty obowiązywały do godz. 18 w niedzielę.
Wiatr porywisty utrzyma się na krańcach północnych i północno-wschodnich (do 45-50 km/h).
Strażacy apelowali o zachowanie ostrożności. Zalecali unikać przebywania w pobliżu drzew, parkowania pod nimi oraz zabezpieczenie przedmiotów na balkonach i posesjach. Podkreślali, że najbezpieczniej było w tym czasie pozostać w domu.
Nowe alerty IMGW. Ostrzeżenia przed przymrozkami
Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek - według synoptyków IMGW - w związku z arktycznym powietrzem w całym kraju wystąpią przymrozki.
W centralnej i wschodniej Polsce temperatura do -3 stopni C, przy gruncie do minus 6 stopni C. W obszarach podgórskich spadki temperatury do -4 stopni C, przy gruncie do -8 stopni C.