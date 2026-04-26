Silny wiatr nad Polską. Tysiące interwencji w całym kraju

W skrócie Silny wiatr spowodował 2387 interwencji strażaków do godziny 18 w niedzielę oraz uszkodzenie 125 dachów, szczególnie w województwach mazowieckim, lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Na Podkarpaciu strażacy interweniowali blisko 100 razy, a około 2100 odbiorców doświadczyło przerw w dostawie prądu.

MSWiA poinformowało, że służby pozostają w gotowości.

Jak poinformowała Państwowa Straż Pożarna, do godziny 18 w niedzielę strażacy interweniowali 2387 razy w związku z silnym wiatrem.

Najwięcej zgłoszeń odnotowano w województwach:

mazowieckim (511),

lubelskim (492),

podlaskim (342),

warmińsko-mazurskim (307)

Łącznie uszkodzonych zostało 125 dachów.

Działania stażaków koncentrowały się przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów z dróg, chodników oraz posesji, a także na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych i zabezpieczaniu budynków.

Podkarpacie. Silny wiatr, tysiące mieszkańców bez prądu

Trudna sytuacja panowała również na Podkarpaciu, gdzie strażacy interweniowali blisko 100 razy. Najwięcej zdarzeń odnotowano w rejonach Krosna, Mielca i Rzeszowa. Silny wiatr spowodował także przerwy w dostawie prądu dla około 2100 odbiorców.

Jak przekazał dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie, front atmosferyczny przemieścił się w kierunku wschodnim, stopniowo opuszczając region.

Strażacy, oprócz usuwania połamanych drzew, sześciokrotnie zabezpieczali uszkodzone dachy.

Wichury w całej Polsce, tysiące interwencji. MSWiA w gotowości

Resort spraw wewnętrznych zapewnił, że służby pozostają w pełnej gotowości do reagowania.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem dotyczyły województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Alerty obowiązywały do godz. 18 w niedzielę.

Wiatr porywisty utrzyma się na krańcach północnych i północno-wschodnich (do 45-50 km/h).

Strażacy apelowali o zachowanie ostrożności. Zalecali unikać przebywania w pobliżu drzew, parkowania pod nimi oraz zabezpieczenie przedmiotów na balkonach i posesjach. Podkreślali, że najbezpieczniej było w tym czasie pozostać w domu.

Nowe alerty IMGW. Ostrzeżenia przed przymrozkami

Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek - według synoptyków IMGW - w związku z arktycznym powietrzem w całym kraju wystąpią przymrozki.

W centralnej i wschodniej Polsce temperatura do -3 stopni C, przy gruncie do minus 6 stopni C. W obszarach podgórskich spadki temperatury do -4 stopni C, przy gruncie do -8 stopni C.

